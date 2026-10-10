Gorkšs atzīst, ka viņa iepriekšējā karjera “var veidot stereotipus”
Uz Valsts kancelejas direktora amatu virzītais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs atzīst, ka viņa iepriekšējā karjera “var veidot stereotipus”, un skaidro, kādas būs viņa prioritātes Valsts kancelejas direktora amatā.
Gorkšs ierakstos sociālajos medijos norāda, ka daļa karjeras aizvadīta profesionālajā sportā. Viņa karjera ir publiska, var veidot stereotipus, tomēr tas esot saprotams. Kandidāts gan arī uzsver, ka viņa intereses, izglītība un profesionālā darbība deviņus gadus pēc sportista karjeras beigām ir bijusi cieši saistītas ar administratīvo darbu un valsts pārvaldi.
Viņš skaidro, ka ir pabeidzis studijas tieslietās un ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē un maģistra grādu politikas zinātnē. "Strādājot nevalstiskajā sektorā, guvu plašu ieskatu reālpolitikā, normatīvo aktu izstrādē un virzībā, izveidoju jaunu pašvaldības izglītības iestādi Jūrmalā un pilnveidoju vadības prasmes, vadot Jūrmalas Futbola skolu un LDDK operatīvo darbību," uzskaita Gorkšs.
Tāpat viņš izceļ, ka viņa pēdējos gados ikdienā piedalās Saeimas komisiju sēdēs, virzot normatīvo aktu izmaiņas, sadarbojoties ar ministrijām, dažādām valsts iestādēm un institūcijām, kā arī visām politiskajām partijām. "Tieši tas bija pamats manam lēmumam piedalīties konkursā," viņš atzīst.
Gorkšs esot pieredzējis daudzus gadījumus, kad labas ieceres iesprūst gaiteņos. Viņš uzsver, ka valsts pārvaldei ir vajadzīgas pārmaiņas, tās nav iespējams īstenot no ārpuses, un arī iekšienē ir grūti mainīt iesīkstējušus paradumus. Tāpēc viņš esot pieņēmis lēmumu piedalīties izsludinātajā konkursā.
Kā ziņots, pēc noslēdzošās konkursa kārtas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) Valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs LDDK ģenerāldirektoru Gorkšu. Jautājums par Gorkša apstiprināšanu amatā tiks skatīts 13. oktobra valdības sēdē.
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Kulbergs skaidro, ka no Valsts kancelejas sagaida, lai tā kļūst par spēcīgu, datos balstītu valdības centru, kas palīdz lēmumus pieņemt ātrāk un precīzāk.
"Uzskatu, ka Gorkšam ir atbilstoša pieredze, lai manis definētās pārmaiņas Valsts kancelejā tiktu ieviestas. Visi trīs finālisti ir spēcīgi vadītāji ar pieredzi valsts pārvaldē un ārpus tās, un pateicos katram no viņiem par dalību konkursā," paudis Kulbergs.
No deviņiem otrās kārtas pretendentiem trešajai konkursa kārtai vērtēšanas komisija bija izvirzījusi trīs - bijušo Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori, patlaban Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nozares atašeju Ievu Jaunzemi, Valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu un Gorkšu.
Trešajā kārtā tika vērtētas pretendentu vadības kompetences - stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadība, komandas vadīšana.
Valsts kancelejas direktora pretendentu atlase notika trijās kārtās. Pēc saņemto 18 pieteikumu izvērtēšanas uz konkursa otro kārtu tika virzīti deviņi, uz trešo - trīs pretendenti. Atbilstoši konkursa procedūrai konkursa pretendentu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par trešās kārtas rezultātu un par to informēja Ministru prezidentu.
Iepriekšējais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs maijā tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu.
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