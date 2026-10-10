Brīdina par jauniešiem Rīgā, kas nodevušies kādai bīstamai "izklaidei"
Pēdējā laikā pieķerti vairāki jaunieši, kas nodevušies kādai bīstamai izklaidei - viņi pieķeras pie sabiedriskā transporta aizmugurējās daļas un sādā veidā cenšas nobraukt vairākas pieturas.
Ivita raidījumam "Degpunktā" norāda, ka šādu jaunieti pamanījusi, kad braukusi kopā ar dēlu automašīnā."Pēkšņi man bērns saka: "Eu, mammu, skaties!" Šitā te var?" Un man bija tāds: "Nē, dēls. Šitā te nevar." Sieviete norāda, ka jaunietim rokās bija arī kapusvece, kuru viņš brauciena laikā uzlika uz trolejbusa jumta. Ivita par notikušo neklusēja, bet nākamajā pieturā transportu apstādināja, paziņojot par redzēto vadītājai. Bet taja brīdī jaunietis no trolejbusa aizmugures esot nolēcis un laimīgs aizskrējis tālāk.
"Rīgas satiksme" raidījumam norāda, ka šī nav nevainīga izklaide, bet šie cilvēki spēlē ar dzīvību un nāvi. Uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane skaidro, ka šādā situācijā daudz kas var noiet greizi - straujš pagrieziens, bremzēšana, cilvēka svars, pāris centimetru šaurās maliņas, kur pieķerties, numurzīmes iedobes, kur likt kāju. Un ja kaut viens no šiem aspektiem pieviļ, situācija var beigties traģiski. RS aicina šādu situāciju pamanot nekavējoties vērsties policijā.