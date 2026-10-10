Sestdien vēja brāzmās nepārsniegs 15 metrus sekundē; vietām gaidāms pērkons
Sestdien dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, vēsta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Sestdienas rītā ap plkst. 7 Rīgā, Daugavgrīvā, vēja ātrums brāzmās sasniedza ap 16 m/s, Ventspilī - 12 m/s, bet Liepājas piekrastē - 7 m/s, liecina LVĢMC dati. Sinoptiķi prognozē, ka dienas laikā dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmas vairs nepārsniegs 15 m/s.
Laiks būs mākoņains un brīžiem skaidrosies. Dienā rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, bet vietām arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra sasniegs +15...+14 grādus.
Aizvadītajā diennaktī stiprākās vēja brāzmas fiksētas piektdienas vakarā Ventspilī, kur plkst. 20 tās sasniegušas 28 metrus sekundē (m/s), bet salīdzinoši stipras vēja brāzmas fiksētas arī Liepājas piekrastē, kur plkst. 21 tās sasniegušas 25 m/s, un Rīgā, Daugavgrīvas novērojumu stacijā, kur plkst. 21 un 22 vēja brāzmas sasniegušas 22 m/s. Kopš plkst. 23 vēja brāzmas visās trīs minētajās novērojumu stacijās pakāpeniski mazinājušās.
Kā ziņots, Rīgā un citviet valstī piektdien tika izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, bet Kurzemes rietumu piekrastē līdz vēlam vakaram bija spēkā oranžais brīdinājums par vētru, par ko tika izplatīts arī šūnu apraides paziņojums.