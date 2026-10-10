Spēcīgākais vējš Ventspilī, lielākie postījumi Liepājā - Latvija piedzīvojusi šogad pirmo rudens vētru
Piektdien, 9. oktobrī, Latvijā tika piedzīvota šī gada pirmā rudens vētra. Kamēr spēcīgākais vējš tika novērots Ventspils novērojumu stacijā, Liepāja ziņoja par lielākiem postījumiem. Tajā pašā laikā vētra skāra arī Lietuvu, kur, nogāžoties kokiem, tika bojātas vairākas automašīnas.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi norādīja, ka visspēcīgākais vējš aizvadītajā dienā tika fiksēts Ventspilī, kur plkst. 20.00 tas brāzmās sasniedzis 28 metrus sekundē (m/s), bet nakts gaitā vēja stiprums pakāpeniski mazinājies. Vietējais medijs ziņo, ka vējš bija nolauzis koku iepretim Ventspils valsts 1. ģimnāzijai, kas daļēji aizsedza autoceļu, bet kopumā ventspilnieki vētru raksturoja kā salīdzinoši mierīgu.
Stipras vēja brāzmas tika fiksētas arī Liepājas piekrastē, kur plkst. 21.00 tās sasniedza 25 m/s. Kā ziņo vietējais medijs, spēcīgās vēja brāzmas gāzušas kokus, būvobjektu nožogojumus un pilsētas labiekārtojuma elementus, bet pie mola tika novēroti trakojoši viļņi. Liepājas parkos un skvēros vējš nolauza vairākus kokus un zarus, tāpat vairākās vietās lieli koku stumbri bija nogāzušies pār ietvēm, daļēji bloķējot autoceļus.
Rīgā, Daugavgrīvas novērojumu stacijā, plkst. 21.00 un 22.00 vēja brāzmas sasniedza 22 m/s, bet pēc plkst. 23.00 vēja brāzmas Rīgā, Ventspilī un Liepājā pakāpeniski mazinājās. Sestdienas rītā ap plkst. 7 Rīgā, Daugavgrīvā, vēja ātrums brāzmās sasniedza ap 16 m/s, Ventspilī - 12 m/s, bet Liepājas piekrastē - 7 m/s, liecina LVĢMC dati. Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Kurzemes rietumu piekrastē līdz vēlam vakaram bija spēkā oranžais brīdinājums par vētru, bet pārējā Latvijā bija izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
AS "Sadales tīkls" informē, ka pēc naktī pieredzētā stiprā vēja, kas Kurzemes piekrastē brāzmās sasniedza 28 m/s, sestdienas, 10. oktobra, rītā ap plkst. 7.00 elektroapgādes situācija Latvijā ir stabila un būtiski traucējumi nav novēroti.
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Fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Piemēram, piektdienas vakarā Rīgā vēja lauzts koks izraisīja bojājumu vidējā sprieguma elektrotīklā, uz neilgu laiku pārtraucot elektroapgādi ap 1250 klientiem Mangaļsalas apkaimē.
Jāpiemin, ka vētra plosījās arī Lietuvā, kur vējš vietām sagāza kokus un bojāja automašīnas. Klaipēdas un Kauņas reģionos piektdienas rītā bez elektrības palika aptuveni 2200 mājsaimniecību. Lietuvā vēja brāzmas sasniedza 15 līdz 20 metrus sekundē, bet piekrastē vietām līdz 25 metriem sekundē.