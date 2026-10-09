Vētras apstākļos Rīgā bez elektrības ap 1300 "Sadales tīkla" klientu
Piektdienas vēlā vakarā ap 1300 "Sadales tīkla" klientu bija traucēta elektroapgāde, aģentūrai LETA pavēstīja AS "Sadales tīkls".
Elektrotīkla bojājuma dēļ elektroapgāde aptuveni stundu - līdz plkst. 22.15 - bija traucēta klientiem Mangaļsalas prospekta, Albatrosu ielas, Zvejas ielas un Vecāķu prospekta apkārtnē.
Savukārt līdz plkst. 21 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru saņemti 32 pieteikumi par vēja radītiem postījumiem, paziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Izsaukumi lielākoties saistīti ar to, ka koki nokrituši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satiksmi.
Oskara Kalpaka ielā Jelgavā piecstāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas, bet Lielajā prospektā Ventspilī vējš atrāvis notekcauruli.
No visiem pieteikumiem Kurzemē saņemti 19, Zemgalē trīs, Rīgas reģionā pieci un arī galvaspilsētā - pieci pieteikumi.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar meteorologu prognozēm spēcīgākas vēja brāzmas saglabāsies līdz pusnaktij, VUGD aicina iedzīvotājus savlaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un bez vajadzības nedoties ārpus telpām.
Jauns.lv jau apkopojis padomus, kā izvairīties no nepatikšanām iespējamo elektropadeves pārtraukumu dēļ. VUGD aicina uz 112 zvanīt tikai tad, ka vēja brāzmu nogāzts koks apdraud veselību un dzīvību.