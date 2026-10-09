Ekrānuzņēmums no video
112
Šodien 21:15
Traģēdija Babītē: kravas auto gandrīz ietriecas pieturā, šoferis miris
Piektdienas vakarā Babītē notikusi traģēdija, kurā dzīvību zaudējis kravas automašīnas šoferis.
Lādas ēkas žogā Babītē ietriecies asenizators. Automašīna par mata tiesu izvairījās no iebraukšanas sabiedriskā transporta pieturā.
Valsts policijā apstiprināja, ka ap plkst. 18.10 saņemta informācija, ka Babītes pagasta Spilvē vīrietim, vadot kravas automašīnu "Mercedes-Benz", iespējams, palika slikti, kā rezultātā viņš iebrauca žogā. Mediķi konstatēja vīrieša nāvi.
Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli.