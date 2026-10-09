Stiprā vēja dēļ nav elektrības ap 300 "Sadales tīkla" klientu, galvenokārt Kurzemē
Piektdienas vakarā stiprā vēja dēļ elektrības atslēgumi ir aptuveni 300 AS "Sadales tīkls" klientu, pavēstīja uzņēmums. Tostarp Kurzemes rietumu piekrastē atslēgumi ir ap 200 ST klientu.
Uzņēmums norādīja, ka pagaidām vējš būtiskus postījumus nav nodarījis un vakars ir salīdzinoši mierīgs. Esošie atslēgumi tiek operatīvi atjaunoti.
Jau ziņots, ka piektdien līdz plkst. 17 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru saņemti 13 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem, kas lielākoties saistīti uz ceļa nokritušiem kokiem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Rietumkurzemē piektdien izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar meteorologu prognozēm spēcīgākas vēja brāzmas saglabāsies līdz pusnaktij, VUGD aicina iedzīvotājus savlaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un bez vajadzības nedoties ārpus telpām.
Jauns.lv jau apkopojis padomus, kā izvairīties no nepatikšanām iespējamo elektropadeves pārtraukumu dēļ. VUGD aicina uz 112 zvanīt tikai tad, ka vēja brāzmu nogāzts koks apdraud veselību un dzīvību.
Meteorologi brīdina, ka pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē Rietumu, Ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-29 metriem sekundē. Vējš var lauzt koku zarus un kokus, nest pa gaisu nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu cilvēkiem.