Berģu pamatskolā, iespējams, notikusi skolotāja nepiedienīga sarakste ar audzēkņiem. Policija veic pārbaudi
Pēc Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas iesnieguma Valsts policijā sākta resoriskā pārbaude par kāda skolotāja iespējamu nepiedienīgu saraksti ar audzēkņiem, vēsta "TV3 Ziņas".
43 gadus vecais skolotājs mācīja bioloģiju septītajām, astotajām un devītajām klasēm, un izglītības iestādē nostrādāja vien divas dienas, vēsta raidījums.
Skolas direktore Alma Brinkmane pastāstīja, ka par situāciju gandrīz vienlaikus uzzinājusi no skolēnu vecākiem, kuri ar viņu sazinājušies 29. septembrī, un no paša pedagoga, kurš paziņojis, ka darbu nevar turpināt.
Pēc Brinkmanes teiktā, skola noskaidrojusi, ka pedagogs "Snapchat" vietnē stundas laikā aicinājis skolēnus pievienoties savam kanālam, un vakaros sūtījis viņiem dažādas fotogrāfijas. Viņa gan nav redzējusi tieši kādas. Skolas vadība vērsusies Valsts policijā.
Likumsargi apstiprina, ka ir saņēmuši iesniegumu, ka kāda persona sociālo mediju vietnēs, iespējams, īstenojusi seksuāla un vardarbīga rakstura saziņu ar nepilngadīgām personām. Ir sākta resoriskā pārbaude, policija noskaidro apstākļus un pārbauda informāciju. Arī iespējamā iesaistītā persona ir noskaidrota. Plašākus komentārus likumsargi nevarēja sniegt, tostarp neatklāja, vai skolotājs ir aizturēts un vai iepriekš nonācis likumsargu redzeslokā.
"TV3 Ziņas" noskaidroja, ka skolotājs iepriekš strādājis arī Grobiņā un Daugavpilī, darba vietas mainot salīdzinoši bieži. Skolotājam bijusi 20 gadu ilga pedagoģiskā pieredze.
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore skaidroja, ka pirms pieņemšanas darbā pārbaudījusi Sodu reģistru, kurā informācijas par skolotāju nav bijis. Savukārt darba intervijā kandidāts sevi prezentējis kā pieredzējušu pedagogu.