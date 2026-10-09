Latviju atstāj Turcijas iznīcinātāji, kas bija izvietoti uz Saeimas vēlēšanu laiku
Turcijas iznīcinātāji, kas īslaicīgi uz Saeimas vēlēšanu laiku bija izvietoti Latvijā, ir atstājuši Lielvārdes gaisa spēku bāzi.
Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļa paziņoja, ka piektdien aizsardzības ministrs Raivis Melnis Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē tikās ar Turcijas Gaisa spēku vienību, lai izteiktu pateicību par ieguldījumu Latvijas gaisa telpas aizsardzības stiprināšanā.
"Pateicos Turcijai par atsaucību un operatīvo rīcību, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas gaisa telpas drošības stiprināšanā. Turcijas iznīcinātāju klātbūtne Lielvārdē apliecina NATO spēju ātri reaģēt un efektīvi pārvietot spēkus tur, kur tie nepieciešami. Cieša sabiedroto sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un gatavība kopīgi rīkoties ir būtisks priekšnoteikums Latvijas un visa NATO austrumu flanga drošībai," teicis Melnis.
Turcijas Gaisa spēku iznīcinātāji "Eurofighter" Latvijā uzturējās īslaicīgi, lai atbalstītu NATO integrētās pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Turcijas iznīcinātāju izvietošana Latvijā vienlaikus ļāva pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un izvietot sabiedroto spēkus, kā arī Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes gatavību uzņemt un atbalstīt sabiedroto gaisa spēkus.
Jau vēstīts, ka pēc aizsardzības ministra Raivja Melņa iniciatīvas 15. Saeimas vēlēšanu laikā papildu ieguldījumu Latvijas gaisa telpas aizsardzības stiprināšanā sniedza Vācijas, Itālijas un Turcijas gaisa spēki.
Šī gada laikā Baltijas valstu gaisa telpā vairākkārt konstatēti bezpilota lidaparātu incidenti. Tie saistīti ar Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu radīto drošības situāciju un apliecina nepieciešamību turpināt stiprināt NATO austrumu flanga, tostarp Latvijas, gaisa telpas aizsardzību, norādījusi AM.