Vējš jau plosās, saņemti pirmie pieteikumi par postījumiem
Piektdien līdz plkst. 17 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru saņemti 13 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem, kas lielākoties saistīti uz ceļa nokritušiem kokiem, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Savukārt Oskara Kalpaka ielā Jelgavā piecstāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas.
No visiem pieteikumiem četri saņemti Rīgas reģionā, Kurzemē - četri, Zemgalē - trīs, bet Rīgā - divi pieteikumi.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar meteorologu prognozēm spēcīgākas vēja brāzmas saglabāsies līdz pusnaktij, VUGD aicina iedzīvotājus savlaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un bez vajadzības nedoties ārpus telpām.
Jauns.lv jau apkopojis padomus, kā izvairīties no nepatikšanām iespējamo elektropadeves pārtraukumu dēļ. VUGD aicina uz 112 zvanīt tikai tad, ka vēja brāzmu nogāzts koks apdraud veselību un dzīvību.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Rietumkurzemē piektdien izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē. Meteorologi brīdina, ka pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē Rietumu, Ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-29 metriem sekundē. Vējš var lauzt koku zarus un kokus, nest pa gaisu nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu cilvēkiem.
Kurzemes jūras piekrastē oranžais brīdinājums par stipru vēju būs spēkā no plkst. 15.00 līdz 20.00. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) brīdina, ka ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 25-29 m/s.
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"Esi gatavs ļoti stipram vējam! Ļoti stipra vēja dēļ tiks lauzti koku zari, iespējama arī koku lūšana. Nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas tiks nestas pa gaisu un var radīt bojājumus, postījumus un apdraudējumu personīgajai drošībai. Vējš var radīt bojājumus arī infrastruktūrai, apgrūtināt braukšanas apstākļus," brīdina LVĢMC. Tāpat meteorologi norāda, ka var tikt novēroti arī elektroapgādes traucējumi, bet jūras viļņu darbība var apdraudēt piekrastes infrastruktūru, veidot izskalojumus, appludināt zemākās vietas.