10. un 11. oktobrī Ķekavas novadā notiks Zemessardzes mācības
10. un 11. oktobrī Ķekavas novadā risināsies Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Studentu kājnieku bataljona militārās mācības. Tās plānotas gan dienā, gan naktī.
Kā norāda Ķekavas novada Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa, apmēram 30 zemessargi mežainā vidē trenēs lauku kaujas prasmes un pilnveidos individuālās iemaņas dažādiem uzdevumiem. Dalībnieki būs kaujas ekipējumā, bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem.
Plānota šaušana ar mācību munīciju. Uz grants un meža ceļiem iespējami šķēršļi, tomēr satiksmi tie netraucēs. Notiks arī militārā transporta pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem un tiks izmantoti bezpilota lidaparāti.
Mācību laikā nebūs ne pozīciju rakšanas, ne zemsedzes bojāšanas, ne telšu būves. Pēc noslēguma teritorija tiks sakopta. Zemessardze uzsver: iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēti, tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības.