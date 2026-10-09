Ļoti neparastā vietā Latvijā atklāj jaunu ķērpju sugu
Latvijā atklāta ļoti reta ķērpju suga “Pseudothelomma ocellatum”. Interesanti, ka ķērpis atrasts nevis dziļi mežā, bet uz senas koka guļbūves sienas rakstnieku Reiņa un Matīsa Kaudzīšu muzejā “Kalna Kaibēni”.
Šis retais ķērpis ir Latvijas Mikologu biedrības biedra Raivo Ivulāna atradums. Ķērpis aug uz guļbūves dienvidu sienas, kur tam ir piemēroti apstākļi – sausa, saules apspīdēta koksne. Šai sugai raksturīgs balti pelēcīgs, pie virsmas cieši pieguļošs ķērpja ķermenis ar izteiksmīgiem melniem veidojumiem, kas palīdz tam vairoties.
Lai gan dabā šī suga sastopama uz sausas skujkoku koksnes, mūsdienās Eiropā tā biežāk atrodama uz senām koka ēkām un veciem žogu mietiem. Tas varētu būt saistīts ar piemērotu dabisko augšanas vietu trūkumu. Turklāt senās koka konstrukcijas pašas par sevi rada īpašus apstākļus, kas ļauj šādiem retiem ķērpjiem saglabāties.
Baltijas valstīs zināmas vien dažas šīs sugas atradnes. Pērn Raivo Ivulāns to konstatēja arī uz Igaunijas slavenā Tamme-Lauri dižozola. Savukārt Latvijā atrastā ķērpja sugas noteikšanā palīdzējušas Tartu Universitātes pētnieces Ave Suija un Ede Oja. Lai pilnībā apstiprinātu, ka tas patiešām ir “Pseudothelomma ocellatum”, bija nepieciešamas arī analīzes.
Jaunatklātajai sugai pagaidām nav latviskā nosaukuma. Latvijas Mikologu biedrība nodarbojas arī ar jaunu sugu latvisko nosaukumu veidošanu, tādējādi papildinot zinātnisko terminoloģiju un palīdzot dabas daudzveidību aprakstīt latviešu valodā.
Pētnieki uzsver, ka šis atklājums atgādina par seno koka ēku nozīmi. Tās ir ne tikai vēsturiskas un kultūras vērtības, bet var kalpot arī par mājvietu retām un grūti pamanāmām sugām. Tāpēc šādu ēku saglabāšana ir svarīga ne vien kultūras mantojuma, bet arī dabas daudzveidības aizsardzībai.