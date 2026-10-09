Vējš var lauzt kokus un radīt postījumus! Rietumkurzemē izplatīts brīdinājums iedzīvotājiem
Foto: LETA
Kurzemē izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē.
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Vējš var lauzt kokus un radīt postījumus! Rietumkurzemē izplatīts brīdinājums iedzīvotājiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Rietumkurzemē piektdien izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē, liecina informācija vietnē "112.lv".

Vējš var lauzt kokus un radīt postījumus! Rietumku...

Meteorologi brīdina, ka pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē Rietumu, Ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-29 metriem sekundē. Vējš var lauzt koku zarus un kokus, nest pa gaisu nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu cilvēkiem.

Foto: Ekrānuzņēmums
Brīdinājums, ko saņēmuši iedzīvotāji.
Brīdinājums, ko saņēmuši iedzīvotāji.

Iespējami elektroapgādes traucējumi, tāpēc glābēji iesaka savlaicīgi uzlādēt mobilos telefonus.

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