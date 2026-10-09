Kurzemē izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē.
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Šodien 15:48
Vējš var lauzt kokus un radīt postījumus! Rietumkurzemē izplatīts brīdinājums iedzīvotājiem
Rietumkurzemē piektdien izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē, liecina informācija vietnē "112.lv".
Meteorologi brīdina, ka pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē Rietumu, Ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-29 metriem sekundē. Vējš var lauzt koku zarus un kokus, nest pa gaisu nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu cilvēkiem.
Brīdinājums, ko saņēmuši iedzīvotāji.
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