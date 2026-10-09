Bruņota banda Rīgas centrā nolaupa vīrieti; policija atklāj arī citus smagus noziegumus
Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu un nosūtījusi krimināllietu prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret 11 bruņotas, organizētas noziedzīgas grupas dalībniekiem par personas nolaupīšanu, bandītismu, auto dedzināšanu un virkni citu noziegumu, informēja VP.
Šā gada pavasarī likumsargi izjauca grupējuma plānu nolaupīt un nezināmā virzienā aizvest kādu vīrieti. 25. martā vīrieša dzīvesvietā Rīgas centrā ieradās četri bandas locekļi, kuri viņu nolaupīja un ar varu iesēdināja automašīnā.
Kamēr divi noziedznieki ar cietušo devās prom no notikuma vietas, vēl divi līdzdalībnieki aizdzina nolaupītajam vīrietim piederošo spēkratu.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas darbinieki operatīvi īstenoja aizturēšanas operāciju, kuras laikā atbrīvoja cietušo un aizturēja visus četrus uzbrucējus. Vēlāk policijai izdevās aizturēt vēl trīs līdzdalībniekus. Izmeklēšanā arī noskaidrots, ka vairāki noziedzīgā grupējuma dalībnieki jau atrodas ieslodzījuma vietās, kur izcieš cietumsodu par agrāk izdarītiem noziegumiem.
Izmeklēšanas gaitā, tostarp veicot kratīšanas, iegūti pierādījumi par citiem šo personu izdarītiem noziegumiem. Grupējuma locekļi tiek turēti aizdomās par draudu izteikšanu, transportlīdzekļa tīšu nodedzināšanu, kā arī narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu lielā apmērā.
Tāpat konstatēta neatļauta saziņas līdzekļu un to sastāvdaļu glabāšana ieslodzījuma vietā.
Policija uzsver, ka noziedzīgā banda bija bruņota – tās dalībnieku rīcībā atradās šaujamieroči un munīcija. Vienam no grupējuma dalībniekiem izņemti arī viltoti personu apliecinoši dokumenti.
VP iepriekš sāktos kriminālprocesus ir apvienojusi vienā lietā, kas 8. oktobrī nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 11 personām. Lietvedība sākta pēc Krimināllikuma 224. panta otrās daļas, 281. panta pirmās daļas, 132. panta pirmās daļas, 309. panta otrās daļas un 253. panta otrās daļas.
Piecām personām šobrīd piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Detalizētāku informāciju par noziegumu apstākļiem un motīviem policija izmeklēšanas interesēs pagaidām nesniedz.