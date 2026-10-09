Piņkos tapis murālis “Savvaļa”
Realizējot Mārupes novada bibliotēkas projektu "Jaunas kultūrvietas izveide bibliotēkas dārzā Piņķos", pie Jūrmalas ielas 14A radīts monumentāls ārsienas gleznojums “Savvaļa”.
Šis darbs veidots kā pastāvīgs vides objekts, kas papildina publisko telpu un kļūst par atpazīstamu akcentu apkaimē, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Lai topošā kultūrvieta būtu koša un iedvesmojoša, pie koncepcijas piesaistīta Mārupes Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība, nodrošinot saturisku atbalstu un dizaina virzību. Gleznojuma ideja apvieno jaunradi ar iztēli, uzsverot radošās domas brīvību un vietējās kopienas iesaisti.
Murāli veidojuši Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, gleznojot Annas Floridas Ussu-Sņežko darbu mākslas pedagogu – Ievas Markēvičas, Vitālija Kondraščuka un Līgas Sakses – vadībā. “Savvaļa” bagātina bibliotēkas dārzu, veidojot vizuālu, latvisku stāstu, kur fantāzija savijas ar dabu un atklājas krāsu, formu, tēlu bagātība; tā vienlaikus kalpo kā radoša mācību vide un vieta kopienas pasākumiem.