Noslēgusies ceļu divkārtu virsmas apstrāde Ķekavas novadā
Ķekavas novadā pabeigta šogad plānotā pašvaldības teritorijā esošo ceļu un ielu divkārtu virsmas apstrāde.
Ķekavas novadā noslēgta šogad ieplānotā pašvaldības teritorijā esošo ceļu un ielu divkārtu virsmas apstrāde, darbi paveikti 51 ceļā, kopgarums apmēram 20 kilometri, vēsta Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde
Apstrāde īstenota:
Baložos – Lakstīgalu ielā (savienojums no Titurgas līdz Lakstīgalu ielai), Cālīšpurva ielā (divi savienojumi no Lakstīgalu līdz Cālīšpurva ielai), Titurgas ielā (no Holandes ielas līdz Titurgas ezeram), Stiebru, Gāzes ielā (no Tūjas līdz Everesta ielai), Priežu, Kāpu ielā (no Purva līdz Kāpu ielai 7), Kūdras ielā (no Celtnieku līdz Kāpu ielai 13), Šķūņu ielā. Baldonē – Dārza, Lapu, Avotu, Līču, Gaismas ielā, arī Priežu ielā (no Ķeguma prospekta līdz Tilta ielai). Daugmalē – Pilskalna ceļā (no P85 līdz “Maztīči”), Robežnieku ceļā (no “Jumīši” līdz ceļam P85 un no “Jumīši” līdz ceļam uz pilskalnu). Bērzmentē – Gravu ielā. Ķekavā – Kanāla ielā (no Ziedputekšņu ielas līdz Gaismas ielai), Zīlēnu, Ziedputekšņu ielā (no Nākotnes līdz Zeltkalna ielai), Celtnieku, Piebalgas, Vaivarāju, Varavīksnes, Kuršu ielā (no Kuršu līdz Mazajai Senču ielai), Vanadziņu ielā (no tilta līdz viesu mājai “Līgas”). Loreķu laukā – Mazajā Senču ielā (no Dzeņu līdz Atmodas ielai). Alejās – Akotu ielā (no P137 līdz Titurgas upei). Vimbukrogā – Lazdu, Aveņu ielā (no Dīķu līdz Ābeļu ielai), Rīgas ielā (no Dīķu līdz īpašumam “Virsotnes”), Zvejnieku ielā (no P137 līdz Daugavas ielai). Odukalnā – Lauku ielā (savienojums no Smilgu līdz Lauku ielai), Graudu, Vārpu, Smilgu, Mētru, Mālu, Platajā ielā. Katlakalnā – Upeņu, Slokas, Skultes ielā (no V2A līdz Robežu ielai). Ziedonī – Samteņu, Gerberu, Zemeņu, Narcišu, Īrisu, Rudzupuķu, Ozolīšu ielā. Jenčos – Baltajā ielā, Paletes ielā (no Vizlas līdz Sudraba ielai). Dzērumos – ceļā Veckalni (no “Veckalni” 171 līdz “Veckalni” 129).
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Divkārtu virsmas apstrāde uzlabo grants ceļu segumu, mazina putēšanu, padara braukšanu ērtāku. Darbus veica AS “LAU Infra Grupa”. 2026. gada pašvaldības budžetā ceļu seguma uzlabošanai ar šo tehnoloģiju paredzēts viens miljons eiro.