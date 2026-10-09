Šlesers gatavs atbalstīt Kulberga mazākumvaldību, taču izvirza trīs nosacījumus
Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) būtu gatava atbalstīt Andra Kulberga (AS) vadītu mazākumvaldību, ja viņš piedāvātu valsts pārvaldes reformu, profesionāļu valdību un dzimstības veicināšanas programmu, sacīja LPV vadītājs Ainārs Šlesers.
Politiķis skaidroja, ka LPV būtu gatava balsot par Kulberga mazākumvaldību, ja kādu iemeslu dēļ viņš nevarētu veidot valdību kopā ar LPV un ja viņš izpildītu trīs nosacījumus.
Pirmais nosacījums būtu valsts pārvaldes reformas piedāvājums, paredzot ministriju un valsts iestāžu skaita, kā arī kopējo izdevumu samazināšanu. Vienlaikus Kulbergam būtu jāizklāsta, kā viņš plāno palielināt ienākumus.
Otrais nosacījums būtu profesionāļu valdība, kurā ministri būtu savas jomas profesionāļi. Savukārt trešais nosacījums būtu dzimstības veicināšanas programma. Šlesers uzsvēra, ka dzimstības veicināšana ir paredzēta gan "Apvienotā saraksta" (AS), gan LPV programmā.
Tomēr LPV prioritāte ir būt valdībā kopā ar Kulbergu. Par labāko koalīcijas scenāriju Šlesers uzskata AS un LPV kopīgu valdību, kurai būtu 58 deputātu atbalsts un stabils vairākums Saeimā.
Šlesers pauda, ka šāda valdība atbilstu abu politisko spēku vēlētāju dotajam mandātam pārmaiņām. Savukārt mazākumvaldības darbā, viņaprāt, varētu rasties problēmas.
Politiķis norādīja, ka LPV vēlētāji gaida pārmaiņas un Latvijas ekonomikas izaugsmi. Partija esot gatava Kulbergam piedāvāt savu programmu, lai kopīgi strādātu pie Latvijas ekonomikas attīstības, ko, pēc Šlesera teiktā, gaida arī AS vēlētāji.
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Vienlaikus Šlesers informēja, ka LPV vēl nav saņēmusi uzaicinājumu uz valdības veidošanas sarunām ar Kulbergu.
Šlesers arī atkārtoti pauda iebildumus pret "Jaunās vienotības" (JV) nonākšanu valdībā. Ja tā notiktu, LPV aicinātu "cilvēkus iziet ielās", sacīja politiķis. Viņš sacīja, ka JV nedrīkstot nonākt varā, jo šis politiskais spēks esot atbildīgs par to, ka "Latvija ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm".
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Ministru prezidents un valdības vadītāja amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) aģentūrai LETA ceturtdien norādīja, ka darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma turpinās un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt.
Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns piektdien aģentūrai LETA atzina, ka arī NA uz sarunām vēl nav saņēmusi uzaicinājumu.
Kulbergs akcentējis, ka pašlaik tiek gatavota valdības deklarācijas projekta pirmā versija, kas vēlāk tiks nodota potenciālajiem sadarbības partneriem izvērtēšanai un sarunām. Pēc viņa publiski iepriekš paustā, sarunu pamatā būs konkrēti darbi un pārmaiņu programma, nevis amatu sadale vai koalīcijas matemātika.
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Tāpat premjers jau uzsvēris, ka vēlētāji 15. Saeimas vēlēšanās devuši spēcīgu mandātu pārmaiņu īstenošanai. Viņaprāt, nākamās valdības prioritātēm jābūt valsts finanšu sakārtošanai, ekonomikas izaugsmei, valsts drošības stiprināšanai un pārmaiņām valsts pārvaldē. Sadarbība tikšot piedāvāta tiem politiskajiem spēkiem, kuri būs gatavi atbalstīt šādu programmu.
Arī AS pārstāvošās Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars iepriekš aģentūrai LETA norādīja, ka potenciālie koalīcijas partneri tiks vērtēti pēc gatavības vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Viņš piebildis, ka pašlaik netiek izslēgts neviens iespējamais sadarbības formāts, tostarp mazākuma valdības iespēja.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc konsultācijām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides. Prezidents paudis cerību, ka līdz novembra sākumam koalīcijas veidošanas procesā būs redzams būtisks progress, savukārt jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz 18. novembrim.
15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu, tādējādi kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamenta sasaukumā.
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