Vai esi redzējis šo vīrieti? Policija meklē velosipēdistu, kurš Rīgā izraisīja nāvējošu sadursmi un no notikuma vietas aizbēga. VIDEO
Valsts policija meklē velosipēdistu, kurš šā gada 28. augustā Rīgā izraisīja nāvējošu sadursmi, bet pēc tam notikuma vietu pameta. Sadursmē otrs velosipēdists krita, atsitās pret pretējā virzienā braucošu autobusu un gāja bojā.
Šā gada 28. augustā ap pulksten 17.30 Rīgā, uz A. Deglava ielas kreisās ietves, pie nama Nr. 39, virzienā uz Nīcgales ielu nenoskaidrots velosipēdists izraisīja sadursmi ar citu tajā pat virzienā braucošu velosipēdistu, kā rezultātā abi krita un viens no velosipēdistiem, atsitoties pret garām pretējā virzienā braucošo autobusu, guva traumas un mira.
Velosipēdists, kurš izraisīja sadursmi, pameta notikuma vietu. Velosipēdista pazīmes: vīrietis, vecums ap 30 gadiem, augums ap 175 cm, kalsnas miesas būves. Ģērbies gaiši zilā T-kreklā.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, kā arī pašu velosipēda vadītāju, zvanot pa tālruņa numuru 67086661 vai 112.