No apcietinājuma atbrīvots policists, kurš Priekulē nāvējoši piekāva pedagogu Normundu Vamzi
Kurzemes rajona tiesa atcēlusi apcietinājumu policistam Andim Silniekam, kurš apsūdzēts par pedagoga Normunda Vamža nāvējošu piekaušanu šovasar Priekulē. Pēc drošības naudas samaksāšanas 30. septembrī Silnieks atbrīvots no apcietinājuma, portālam Jauns.lv apstiprināja prokuratūrā.
Prokuratūras pārstāve Kristīne Paegle informēja, ka Kurzemes rajona tiesa 29. septembrī pieņēma lēmumu, kas paredzēja iespēju apcietinājumu atcelt vai grozīt pret drošības naudu.
“Pēc tam, kad drošības nauda bija samaksāta, tiesa 30. septembrī atcēla apcietinājumu,” norādīja Paegle.
Vienlaikus prokuratūrā uzsvēra, ka Silniekam ir celta apsūdzība un viņš tiks tiesāts.
Konflikts Priekules pilsētas svētku laikā beidzās traģiski
Jau ziņots, ka šā gada jūlijā Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām. Policists, kurš tobrīd atradās ārpus dienesta pienākumu pildīšanas un bija stiprā alkohola reibumā, konflikta laikā vīrietim nodarīja nāvējošus miesas bojājumus.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi cietušajam centās palīdzēt, taču vīrietis nomira ātrās palīdzības automašīnā.
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Bojāgājušais bija Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas “Apģērbu dizains” vadītājs Normunds Vamzis.
Policijā dienēja kopš 2022. gada
Silnieks strādāja Valsts policijā jaunākā inspektora amatā, un viņa pienākumi bija saistīti ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Policijā viņš dienēja kopš 2022. gada septembra, un viņam nebija piemērotu disciplinārsodu.
Vasarā intervijā Latvijas Televīzijai Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks atklāja, ka aizturētais policists izmeklētājiem apgalvojis — neatceras notikušo.
Lietā turpināsies tiesvedība, un apsūdzētā vaina būs jāvērtē tiesai.