VIDEO: Daugavpilī gaišā dienas laikā izmet lielgabarīta atkritumus krūmos; iesaistās policija
Daugavpilī videonovērošanas kameras fiksējušas personas, kuras gaišā dienas laikā lielgabarīta atkritumus izmetušas krūmos pie sadzīves atkritumu konteineriem. Pašvaldības policija noskaidrojusi pārkāpumā iesaistīto personu un sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
Pārkāpums konstatēts 4. oktobrī, kad pilsētas videonovērošanas kameru redzeslokā nonāca personas, kuras atkritumus atstāja tiem neparedzētā vietā. Par notikušo tika informēta pašvaldības policijas patruļa, un policijas darbinieki noskaidroja iesaistīto personu, saucot to pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lielgabarīta atkritumus nedrīkst atstāt pie sadzīves atkritumu konteineriem vai citās tiem neparedzētās vietās.Pašvaldības policija atgādina, ka mēbeles, sadzīves tehnika un citi liela izmēra priekšmeti jāapsaimnieko atsevišķi no ikdienas sadzīves atkritumiem.
Atbilstoši Daugavpils pašvaldības saistošajiem noteikumiem lielgabarīta atkritumi jānogādā dalītās atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, izmantojot savu transportu vai vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju par to izvešanu. Tos var ievietot arī īpaši šim nolūkam paredzētās atkritumu tvertnēs.
Daugavpils iedzīvotāji mēbeles, sadzīves tehniku un citus priekšmetus, kurus nevar izmest parastajā atkritumu konteinerā, var nogādāt šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu apkaimē.
Par pārkāpumu var piemērot naudas sodu līdz 1500 eiro
Atkritumu izmešana neatļautā vietā var novest pie administratīvā soda. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmo daļu par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā fiziskajai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, savukārt juridiskajai personai — no 250 līdz 1500 eiro.
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Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus ievērot atkritumu apsaimniekošanas prasības un lielgabarīta atkritumus nogādāt tiem paredzētajās vietās.