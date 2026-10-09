VDD sadarbojas ar britu dienestiem saistībā ar gaisa spēku bāzē aizturētajiem Latvijas pilsoņiem
Valsts drošības dienests (VDD) sadarbojas ar Lielbritānijas partnerdienestiem, sniedzot tiem nepieciešamo atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kas Lielbritānijā aizturēti par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā Anglijas dienvidaustrumos, apstiprināja dienests.
Ņemot vērā, ka šo gadījumu izmeklē Lielbritānijas institūcijas, VDD plašākus komentārus nesniedza.
VDD lietvedībā patlaban nav kriminālprocesa pret konkrētajām personām. Dienests vērsa uzmanību, ka šīs personas vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Lielbritānijā.
Jau ziņots, ka Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā Anglijas dienvidaustrumos.
Abi 32 un 36 gadus vecie vīrieši tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku Molsvortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Abi vīrieši ir Latvijas pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā.
Aizsardzības ministrijas policija, veicot drošības patruļas Molsvortas bāzē, atklāja pamestu transportlīdzekli. Notikuma vietā ieradās arī Kembridžšīras policijas darbinieki, kuri kopā ar Aizsardzības ministrijas policijas kolēģiem veica teritorijas papildu pārmeklēšanu.
Pēc tam tika konstatēts neliels perimetra žoga pārrāvums, un ceturtdien apmēram plkst. 2 naktī tika atrasti un aizturēti divi vīrieši. Sākotnēji viņi tika aizturēti aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu aizliegtā teritorijā un mantas bojāšanu, un nogādāti Kembridžšīras policijas iecirknī.
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Pēc tam abi vīrieši tika atkārtoti aizturēti aizdomās par pārkāpumu saskaņā ar 2023. gada Nacionālās drošības likuma 4. pantu - proti, par iekļūšanu aizliegtā teritorijā nolūkā nodarīt kaitējumu Lielbritānijai. Abi vīrieši šobrīd joprojām atrodas policijas apcietinājumā.
"Mēs labi apzināmies pēdējā laika pastiprināto interesi un bažas saistībā ar militārajām teritorijām, taču šajā posmā nekas neliecina, ka šis incidents būtu saistīts ar pagājušajā nedēļā notikušajiem notikumiem Ferfordas bāzē," pavēstīja Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helēna Flanagana, kura vada izmeklēšanu.
"Mūsu izmeklēšana par šo incidentu atrodas pašā sākuma stadijā. Liela daļa no tās ir veltīta jebkādu iespējamo motīvu izpētei, kāpēc vīrieši atradās šajā objektā, taču man jāuzsver, ka šajā posmā mēs saglabājam atvērtu skatījumu un izmeklēšana joprojām noris," sacīja Flanagana. "Kā vienmēr, es aicinu sabiedrību saglabāt modrību un, ja redzat kaut ko aizdomīgu, sazināties ar policiju."
Saistībā ar izmeklēšanu policisti veic divas kratīšanas adresēs Pīterboro.