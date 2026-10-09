Kontkttīkla bojājuma dēļ Jelgavas līnijā iespējami vilcienu kavējumi
Piektdien, 9. oktobrī, Jelgavas līnijā iespējami vilcienu kavējumi, jo būvdarbu laikā Olaines dzelzceļa stacijā sabojāts kontakttīkls, sociālajā tīklā “X” informē VAS “Latvijas dzelzceļš”.
Pašlaik “Latvijas dzelzceļa” (LDz) speciālisti strādā pie bojājuma novēršanas. Paredzēts, ka remontdarbi varētu ilgt aptuveni divas stundas.
Kavējumi jau skāruši atsevišķus vilcienu reisus. Kā liecina “Vivi” mājaslapā pieejamā informācija, vilciens, kas no Jelgavas izbrauca plkst. 11.39 un Rīgā bija paredzēts plkst. 12.25, apstājies pieturā “Cena”. Tā paredzamais kavējums ir aptuveni 20 minūtes.
Kontakttīkls nodrošina elektroenerģijas padevi elektrovilcieniem, tādēļ tā bojājumi var būtiski ietekmēt vilcienu kustību. Atkarībā no bojājuma vietas un apmēra vilcieniem var nākties gaidīt, līdz tiek atjaunota elektroapgāde un attiecīgajā posmā iespējams droši turpināt kustību.
Pasažieri aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par vilcienu kustību “Vivi” mājaslapā vai lietotnē.