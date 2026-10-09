Aizdegšanās riska dēļ LMT aicina klientus atgriezt konkrētu preci.
Sabiedrība
Šodien 12:48
Aizdegšanās riska dēļ LMT aicina klientus atgriezt konkrētu preci
SIA “LMT Retail & Logistics” aicina klientus nekavējoties pārtraukt ražotāja “Cellularline” ārējās uzlādes baterijas “Wireless MagSafe 5000 Extra Battery” lietošanu, jo konstatēts iespējams ražošanas defekts, kas var radīt akumulatora pārkaršanas un aizdegšanās risku.
Ražotāja kvalitātes un drošības pārbaužu laikā konstatēts, ka atsevišķām ierīcēm akumulatora elementa novecošanas procesā var rasties deformācija. Noteiktos apstākļos tā var izraisīt akumulatora pārkaršanu, apdraudot lietotāju drošību un īpašumu.
Uzņēmums aicina klientus ierīci nelietot un neuzlādēt. Tā jānogādā LMT klientu apkalpošanas centrā, kur tā iegādāta, vai jebkurā citā tuvākajā LMT klientu apkalpošanas centrā.
Par nodoto produktu klientiem tiks pilnībā atmaksāta pirkuma summa.
Ja radušies jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, iespējams sazināties ar “LMT Retail & Logistics”, rakstot uz e-pastu retail@lmt.lv.