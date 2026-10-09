Piestūmis ķirbi un pārrāpies pāri žogam! Atklājas, kā trīsgadīgais puisēns aizbēga no bērnudārza Bauskā
Bauskā plašu satraukumu izraisījis gadījums, kad trīs gadus vecs puisēns bez pieaugušo uzraudzības pametis pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaulīte” un viens pats devies pastaigā pa pilsētu. Tagad Bauskas novada pašvaldība atklājusi, kā mazajam zēnam izdevies izkļūt no bērnudārza teritorijas.
Notikušo apstiprina arī Bauskas novada pašvaldība, norādot, ka ceturtdien, 8. oktobrī, Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaulīte” notika incidents, kurā audzēknis patvaļīgi pameta iestādes teritoriju. Par laimi bērns ir atradies sveiks un vesels.
"Mēs apzināmies, ka šādas situācijas satrauc gan bērna ģimeni, gan citus vecākus, gan iestādes darbiniekus. Bērnu drošība ir un paliek pašvaldības un izglītības iestāžu augstākā prioritāte, tādēļ notikušais tiek vērtēts ar visu nopietnību. Nekavējoties pēc incidenta pašvaldības vadība sasauca ārkārtas sanāksmi ar novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu drošības pasākumiem," skaidro pašvaldība.
Pašlaik ir uzsākts gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbaude, lai pilnībā noskaidrotu notikuma apstākļus un izvērtētu atbildību. Vienlaikus visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Tāpat tiek atkārtoti pārskatīta bērnu uzraudzības kārtība un rīcība ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu vēl ātrāku reaģēšanu un novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Ceturtdienas vakarā ar PII “Pasaulīte” vecākiem pārrunāti drošības jautājumi, uzklausīti viņu jautājumi un bažas, kā arī skaidrota turpmākā rīcība.
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Pašvaldība aicina arī vecākus būt līdzatbildīgiem par drošas vides veidošanu, rūpīgi aizverot iestāžu vārtus, nenododot piekļuves kodus bērniem un regulāri pārrunājot drošības jautājumus ģimenē. Bērnu drošība ir kopīga atbildība, kurā svarīga ir gan iestāžu, gan ģimeņu, gan visas sabiedrības iesaiste.
"Ja kāds pamana mazu bērnu vienu pašu bez pieaugušo klātbūtnes uz ielas, sabiedriskajā transportā vai citviet publiskā telpā, aicinām nebūt vienaldzīgiem, pievērst uzmanību situācijai un nepieciešamības gadījumā nekavējoties informēt policiju. Bieži tieši līdzcilvēku vērīgums palīdz novērst nelaimi," pauž pašvaldība.
Saskaņā ar pašlaik noskaidrotajiem apstākļiem bērns uz neilgu brīdi atradās grupiņas garderobē bez tiešas darbinieku klātbūtnes. Šajā laikā viņš patvaļīgi atstāja iestādes telpas. Iestādes ārdurvis bija aprīkotas ar drošības atvēršanas pogu, kas izvietota bērniem neaizsniedzamā augstumā. Pēc sākotnējās informācijas bērns tai piekļuvis, piestumjot dekorēšanai novietoto ķirbi, un atvēris durvis. Arī iestādes teritorijas vārtiņi bija aizslēgti, taču bērns nav izmantojis vārtiņus, bet pārrāpies pāri žogam un pametis teritoriju.
Pašvaldība pateicas visiem iesaistītajiem dienestiem un cilvēkiem par operatīvu rīcību bērna atrašanā. "Darīsim visu nepieciešamo, lai stiprinātu drošības pasākumus un mazinātu riskus, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos," teikts Bauskas pašvaldības novada paziņojumā.
Jāpiebilst, ka šis nav pirmais gadījums, kad bērni patvaļīgi pametuši pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaulīte”. Jūnija beigās no šī paša bērnudārza bez pieaugušo uzraudzības bija aizgājušas divas meitenes.
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Izvērtējot notikušā apstākļus, tostarp lietas materiālus un videonovērošanas kameru ierakstus, Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija secināja, ka pirmsskolas skolotāja nav nodrošinājusi pietiekamu bērnu uzraudzību. Skolotāja atzīta par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, un viņai piemērots sods.