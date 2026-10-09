Mūžībā devusies izcilā latviešu aktrise Indra Briķe
Mūžībā devusies izcilā latviešu aktrise Indra Briķe, vēsta "Kroders.lv". Aktrisei bija 68 gadi.
Indra Briķe (dzimusi 1957. gada 29. decembrī Durbē) ir latviešu aktrise, strādājusi galvenokārt Liepājas teātrī un Dailes teātrī.
Briķe mācījusies Durbes vidusskolā un Liepājas 1. vidusskolā. 1977. gadā beigusi Liepājas teātra 2. aktieru studiju, kur mācījusies pie Antonijas Apeles un Oļģerta Krodera.
No 1977. gada līdz 1992. gadam strādājusi Liepājas teātrī, kur atveidojusi galvenās lomas daudzos klasikas iestudējumos. Kroders kļuva par Briķes visnozīmīgāko režisoru, abu sadarbība vainagojās ar izciliem Briķes aktierdarbiem.
Pēc Krodera aiziešanas no Liepājas teātra arī Briķe meklēja jaunas darba iespējas. 90. gadu sākumā viņa piedalījās vairākās Jaunā Rīgas teātra izrādēs. Kopš 1993. gada viņa ir Dailes teātra aktrise, atveidojusi gan galvenās varones, gan arī otrā plāna lomas.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Indras Briķes tuviniekiem un talanta cienītājiem.