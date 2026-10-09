Jelgavā nākamnedēļ ieviesīs satiksmes ierobežojumus
Nākamnedēļ, 13. oktobrī, sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošana, satiksmei slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai, informēja pilsētas pašvaldība.
Vispirms darbi tiks veikti braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē. Šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā pārvada pretējā pusē - virzienā uz Rīgu jeb Dobeles pusē. Būvdarbu laikā maksimālais atļautais braukšanas ātrums pār pārvadu noteikts 30 kilometri stundā.
Transportlīdzekļu vadītājiem jārēķinās, ka satiksme pār pārvadu būs lēnāka un nokļūšanai galamērķī var būt nepieciešams vairāk laika, nekā ierasts. Tāpat jārēķinās, ka būvdarbu laikā būs slēgta gājēju kustība pārvada Rīgas pusē, novirzot gājējus uz otru pusi.
Lai arī pārvads tika atzīts par ekspluatējamu un drošu gājējiem un autotransportam, speciālisti, veicot tilta apsekošanu un regulāras pārbaudes, konstatējuši, ka tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un nepieciešama apjomīga pārbūve. Galvenā problēma ir ūdens iekļūšana pārvada konstrukcijās, kas ilgtermiņā bojā tilta konstrukcijas.
Pārbūves laikā paredzēts atjaunot pārvada konstrukcijas, hidroizolāciju, atjaunot brauktuves segumu, kā arī uzlabot un paplašināt gājēju ietves un drošības risinājumus, atjaunot apgaismojuma balstus, pārbūvēt lietusūdens uztveršanas sistēmu un labiekārtot apkārtējo teritoriju.
Darbus uz pārvada Rīgas pusē plānots pabeigt līdz 2027. gada vasaras beigām, bet Lietuvas šosejas pārvada pārbūvi pilnībā iecerēts pabeigt līdz 2028. gada jūnijam.
Projekta kopējās izmaksas ir 5,26 miljoni eiro, ko vienādās daļās finansē Satiksmes ministrija un Jelgavas pašvaldība.
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Būvprojekta autors ir SIA "Projekts 3", būvdarbu veicējs personu apvienība "SMA-Viadukts", būvuzraudzību nodrošina SIA "Geo Consultants".
Jāpiebilst, ka VSIA "Latvijas valsts ceļi" jau iepriekš norādīja, ka Lietuvas šosejas pārvads, kuru ik dienas šķērso vairāk nekā 16 tūkstoši auto, tajā skaitā kravas transports, ir sliktā stāvoklī un jāpārbūvē. 2024. gada sākumā eksperti norādīja, ka pārvada seguma un deformācijas šuvju stāvoklis ir ļoti neapmierinošs, taču nesošās konstrukcijas slodzi pagaidām tur un satiksmei vēl nav bīstamas. 2024. gada nogalē tika apstiprināts būvprojekts, bet šā gada sākumā saņemts Satiksmes ministrijas līdzfinansējums 2 628 232 eiro apmērā, sedzot pusi no projekta izmaksām.
Jau ziņots, ka Satiksmes ministrija no valsts budžeta atvēlējusi 7,3 miljonus eiro līdzfinansējumu pašvaldībām pilsētu tranzīta ielu seguma atjaunošanai, kas ir divas reizes vairāk nekā 2024. gadā. Lielākā summa - 3,6 miljoni eiro - piešķirti Jelgavai dzelzceļa pārvada pār dzelzceļu Lietuvas šosejā seguma atjaunošanai.
2024. gada sākumā eksperti norādīja, ka pārvada seguma un deformācijas šuvju stāvoklis ir ļoti neapmierinošs, taču nesošās konstrukcijas slodzi pagaidām tur un satiksmei vēl nav bīstamas. Pašvaldība jau 2024. gada nogalē izstrādāja pārvada pārbūves būvprojektu un pagājušajā gadā iesniedza to ministrijai.