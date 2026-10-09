Saldus novadā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks
Foto: unsplash.com
Saldus novadā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks.
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Saldus novadā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Saldus novadā piektdienas rītā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Saldus novadā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks...

Plkst. 5.22 saņemts izsaukums uz Saldus novadu, kur četrstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks.

Notikuma vietā konstatēts, ka trešā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas un gulta trīs kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsēji no ēkas evakuēja divus cilvēkus, bet vēl trīs cilvēki bija evakuējušies pirms VUGD ierašanās. Ugunsnelaimē gāja bojā viens cilvēks.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 51 izsaukumu - 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.

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