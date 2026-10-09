Saldus novadā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks.
112
Šodien 10:55
Saldus novadā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks
Saldus novadā piektdienas rītā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 5.22 saņemts izsaukums uz Saldus novadu, kur četrstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks.
Notikuma vietā konstatēts, ka trešā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas un gulta trīs kvadrātmetru platībā.
Ugunsdzēsēji no ēkas evakuēja divus cilvēkus, bet vēl trīs cilvēki bija evakuējušies pirms VUGD ierašanās. Ugunsnelaimē gāja bojā viens cilvēks.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 51 izsaukumu - 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.