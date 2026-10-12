VIDEO; FOTO: Miks Duburs - jaunajai paaudzei, iegādājoties dzīvokli, autostāvvieta vairs nav tik būtisks kritērijs
Nekustamo īpašumu attīstītāja SIA “Hanzas nami” īpašnieka Mika Dubura pieredze liecina – pēdējos gados jaunajai paaudzei, izraugoties mājokli iegādei Rīgas centrā, tas, vai pagalmā būs pieejama automašīna stāvvieta, vairs nav tik būtisks kritērijs. Viņi vairāk novērtē kopējo estētiku, modernus un energoefektīvus projektus un dabas klātbūtni.
Tāds ir arī daudzdzīvokļu namu projekts “Augustīnes dārzs”, ko mēdz dēvēt par apslēpto Grīziņkalna pērli un kas pērn ieguva Latvijas Arhitektu savienības Gada balvu. Miks Duburs stāsta, ka centrālā ēka celta 1907. gadā un tas vienmēr bijis īres nams, savukārt pagalmā esošās ēkas laika gaitā pildījušas dažādas funkcijas – tur bijusi kokzāģētava, tipogrāfija un pat naktsklubs. Tagad pagalmu rotā skaisti iekārtots dārzs ar kokiem, ogu krūmiem, krāšņumaugiem un ziediem. “Kad iegādājāmies šo īpašumu, te bija asfaltēts pagalms, kurā varēja novietot diezgan daudz automašīnu. Un to tā atstāt pat būtu bijis finansiāli izdevīgāk mums kā attīstītājiem, bet tas nebūtu ilgtspējīgi. Protams, bija bažas, kā cilvēki uzņems to, ka nevarēs atstāt mašīnu pie īpašuma durvīm, bet paaudzes mainās. Gados jauni cilvēki to risina ar koplietošanas automašīnām vai, izvēloties dzīvot vēsturiskajā centrā, auto nelieto vispār.”
Miks Duburs - jaunajai paaudzei, iegādājoties dzīvokli, autostāvvieta vairs nav tik būtisks kritērijs
Nekustamo īpašumu attīstītāja SIA “Hanzas nami” īpašnieka Mika Dubura pieredze liecina – pēdējos gados jaunajai paaudzei, izraugoties mājokli iegādei Rīgas centrā, tas, ...
Miks Duburs neslēpj, ka, atjaunojot vēsturiskus namus un domājot par ēku energoefektivitāti, risinājumi jāmeklē gudri un sabalansēti, sadarbojoties attīstītājam, arhitektam un energoefektivitātes speciālistam, jo jārūpējas arī par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. “Augustīnes dārza” kompleksā katrai ēkai izraudzīts mazliet atšķirīgs risinājums. Īres namam bija jāsaglabā nacionālā romantisma stils, tāpēc māja siltināta no iekšpuses, ārpusē izvēloties dabīgā kaļķa apmetumu. Pagalmā esošajiem namiem siltināšanas risinājumi atšķiras, jo jāņem vērā katras ēkas specifika. Tā kā siltinājums no iekšpuses samazina dzīvokļa kopējo platību, vēsturiskos projektos jāmeklē balanss starp iespējamiem tehniskajiem risinājumiem, energoefektivitāti un investīciju apjomu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jaunos projektos iespējas ir krietni plašākas. Apartamentu kompleksā “Āgenskalna lietus dārzs”, kura projekts starptautiskā konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2026” ilgtspējas kategorijā ieguva 2. vietu, katrai ēkai būs savs siltumsūknis. Lai iegūtu autonomiju no ārējiem resursiem, tiks uzstādīti saules paneļi, lai nodrošinātu apkuri un elektrību, kā arī varētu uzlādēt elektroauto.
“Būvniecības izmaksas aug, tāpēc mājokļi kļūst arvien dārgāki, un cilvēks grib saņemt modernu īpašumu. “Āgenskalna lietus dārzs” būs unikāls projekts, jo tiks apbūvēts vesels kvartāls, veidojot noslēgtu teritoriju un tādu kā mazu eko sistēmu pilsētā. Ļoti svarīgas ir ne tikai pilnvērtīgas un kvalitatīvas iekštelpas, bet arī ārtelpa, tāpēc tur būs milzīgs pagalms, kur daba jau saka priekšā, kā to iekārtot, jo tur šobrīd ir vēsturiski dižkoki. Pagalma vidū būs biobaseins, kas tiks uzturēts, neizmantojot ķīmiju, un kurā varēs arī atveldzēties. Blakus būs neliela pirts, jo šajā trauksmainajā laikā cilvēki vēlas kaut uz mirkli atslābināties un atpūsties.”
Lai arī topošajās privātajās rezidencēs “Āgenskalna lietus dārzā” tiks izmantoti daudzi energoefektīvi tehnoloģiskie risinājumi, lai dzīvošana tur būtu ne tikai ērta, bet arī ekonomiska un videi draudzīga, SIA “Hanzas nami” īpašnieks uzskata, ka tiekties uz absolūtu klimatneitralitāti un pilnīgi visu resursu nodrošināšana vienas kopienas ietvaros nav saprātīgi. “Ja mēs atrodamies pilsētvidē, tad ir loģiski lietot to infrastruktūru un tos resursus, ko pilsēta jau piedāvā. Pats svarīgākais ir mēģināt kaut nedaudz ar dažādiem paņēmieniem samazināt šo resursu izmantošanu un ieviest atjaunojamos resursus. Radot šo ekosistēmu, mums svarīgi cilvēka mājokli pietuvināt dabai, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi un kas bieži ir maz iespējams urbānā vidē.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vai ir kādas kopīgas iezīmes pircējiem šajos abos dzīvojamo namu projektos? Miks Duburs teic, ka cilvēki šajā steidzīgajā laikmetā tiecas rast mieru, tāpēc arī daudzu projektu pievienotā vērtībā ir ārējā vide. Un tieši šī skaistā ārtelpa, vide un dabas klātbūtne pilsētas centrā ir tas, ko cilvēki visvairāk novērtē.
Projektu “Klimata kurss" – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā” finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.