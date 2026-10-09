Latvijas Banka piemērojusi 6000 eiro sodu "Rīgas kuģu būvētavai"
Latvijas Banka piemērojusi 6000 eiro sodu AS "Rīgas kuģu būvētava" par savlaicīgi nepublicētu pagājušā gada revidēto pārskatu, liecina Latvijas Bankas publiskotā informācija.
Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja nolēmusi piemērot "Rīgas kuģu būvētavai" soda naudu 6000 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu, jo kompānija likumā noteiktajā termiņā nav publiskojusi 2025. gada revidēto pārskatu.
Vienlaikus, ņemot vērā "Rīgas kuģu būvētavas" ilgstošo kavēšanos ar 2024. un 2025. gada pārskatu sagatavošanu, to revīzijas pabeigšanu un to publicēšanu, Latvijas Banka ir noteikusi pienākumu publicēt 2025. gada revidēto pārskatu ne vēlāk kā līdz 2026. gada beigām.
Latvijas Banka ir norādījusi "Rīgas kuģu būvētavai" uz nepieciešamību sniegt izvērstāku skaidrojumu ieguldītājiem, tostarp akcionāriem, par situāciju saistībā ar revidēto pārskatu sagatavošanu.
Tāpat Latvijas Banka sagaida, ka kompānija konsekventi turpinās sāktos pārvaldības pilnveides pasākumus un nodrošinās, ka iepriekš konstatētie trūkumi tiek novērsti turpmākajā darbībā.
Vienlaikus tiek sagaidīts, ka "Rīgas kuģu būvētava" publiski un skaidri informēs par turpmākajiem darbības mērķiem, attīstības stratēģiju, veiktajiem pasākumiem "Rīgas kuģu būvētavas" darbības sakārtošanai un plānotajiem soļiem turpmākās darbības nodrošināšanai, tostarp par pasākumiem, kas vērsti uz labas korporatīvās pārvaldības un informācijas atklāšanas prakses ieviešanu.
Soda naudu viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.
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Lēmumu var apstrīdēt Latvijas Bankas padomē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam emitentiem revidētais 2025. gada pārskats bija jāpublisko līdz 2026. gada 30. aprīlim, taču "Rīgas kuģu būvētava" šo likuma prasību līdz šim nav izpildījusi.
LETA jau vēstīja, ka "Rīgas kuģu būvētava" šogad 23. jūlijā publicēja nerevidēto 2024. gada pārskatu, bet revidētu 2024. gada finanšu pārskatu kompānija plāno publicēt līdz gada beigām. Kompānija vēl nav iesniegusi arī 2025. gada auditēto gada pārskatu.
Kompānija šogad 18. jūlijā publicēja arī vairākkārt atlikto revidēto 2023. gada pārskatu. Pārskatu publicēšanas kavēšanos kompānijā skaidroja gan ar akcionāru maiņu, gan neatkarīgo revidentu grūtībām pabeigt pārskata revīziju.
"Rīgas kuģu būvētava" 2024. gadā strādāja ar 2,217 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 27,3% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija guva peļņu 369 891 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.
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Igaunijas kompānija "Netaman Invest" pēc akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma tiešā un netiešā veidā ir ieguvusi 68,27% akciju "Rīgas kuģu būvētavas" kapitālā.
"Netaman" grupa dibināta 2004. gadā Igaunijā, un kuģu remontu veic vairāki tās uzņēmumi Rīgas un Tallinas ostās. Vienlaikus Rīgā darbojas arī "Netaman" grupas uzņēmumi "Netaman Safety", kas nodarbojas ar kuģu drošības iekārtu remontu un apkalpošanu, "Netaman Supply", kas iepērk detaļas un materiālus kuģu remontam, kā arī "Mangali Agency", kas sniedz aģentēšanas pakalpojumus kuģiem, kas ienāk uz remontu Rīgas ostā.