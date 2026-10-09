Pagarināts brīvprātīgās pieteikšanās termiņš valsts aizsardzības dienestam
Aizsardzības ministrija līdz 2027. gada 17. martam pagarinājusi brīvprātīgās pieteikšanās termiņu valsts aizsardzības dienesta 2027. gada jūlija iesaukumam, sniedzot jauniešiem vairāk laika pārdomātam un apzinātam lēmumam, informē Aizsardzības ministrija.
Jaunieši aicināti neatlikt izvēli uz pēdējo brīdi un jau laikus izvēlēties savam dzīves ritmam piemērotāko dienesta veidu, tādējādi izmantojot visas brīvprātīgā statusa priekšrocības.
Vienlaikus turpinās arī brīvprātīgā pieteikšanās 11 mēnešu dienestam 2027. gada janvāra iesaukumam.
Jauniešiem vecumā no 18 līdz 27 gadu vecumam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko dienesta veidu. 2027. gada janvāra iesaukumā jauniešiem ir iespēja izvēlēties 11 mēnešu militāro dienestu Gaisa spēkos un Štāba bataljonā.
Savukārt jūlija iesaukumā jauniešiem ir iespēja izvēlēties 11 mēnešu militāro dienestu Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Zemessardzes vienībās, piecu gadu dienestu Zemessardzē, kā arī Zemessardzes intensīvo kursu, kas īpaši paredzēts sportistiem, studentiem un citām personām, kuras vēlas veikt dienesta pienākumu izpildi vienā nepārtrauktā laika periodā gada ietvaros.
Brīvprātīga pieteikšanās sniedz iespēju izvēlēties dienesta veidu, kā arī norādīt vēlamo dienesta vietu. Turklāt pilsoņi, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi netiek pakļauti atlasei pēc nejaušības principa.
2026. gada 2. decembrī notiks atlase pēc nejaušības principa 11 mēnešu valsts aizsardzības dienesta 2027. gada jūlija iesaukumam. Vienlaikus jauniešiem, kuri atlases dienā vēl nebūs sasnieguši 18 gadu vecumu, bet pilngadību sasniegs vēlāk, saglabāsies iespēja pieteikties dienestam brīvprātīgi līdz 2027. gada 17. martam.
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Brīvprātīgi pieteikušies 11 mēnešu dienesta karavīri saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro apmērā, atlasītie pēc nejaušības principa saņems ikmēneša kompensāciju 300 eiro apmērā, kā arī visi valsts aizsardzības dienesta karavīri saņems atvaļināšanās kompensāciju - 1100 eiro. Savukārt valsts aizsardzības dienesta piecu gadu Zemessardzes karavīri saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana vai uzturdevas kompensācija.
Būtisks ieguvums ir iespēja pēc sekmīgas 11 mēnešu dienesta noslēgšanas brīvprātīgajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja tie atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumu minimālajām prasībām.