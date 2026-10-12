Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija.
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Šodien 06:10
Biļete ir, bet sēdvietas nav: “Vivi” atklāj, kas traucē nodrošināt ērtākus braucienus visiem pasažieriem
Nokļūšanai uz darbu un mājām daudzi ikdienā izvēlas vilcienu. Iemesli tam ir dažādi, piemēram, zemākas ceļa izmaksas un iespēja ātrāk nokļūt galamērķī. Taču ne vienmēr brauciens izvēršas tik ērts un patīkams, kā gribētos. Īpaši pīķa stundās, kad dažbrīd vilciens ir tik pilns, ka brīvu sēdvietu praktiski nav.
Rīta un vakara stundās, kad pasažieru ir visvairāk, daļai cilvēku nākas mērot ceļu, stāvot kājās. Reizēm tas ir stundu garš brauciens, kad par komfortu var aizmirst. Piemēram, reisā Rīga–Valmiera, kas atiet plkst. 17.26, bieži jau Rīgā vilciens ir tik pilns, ka daļai pasažieru nākas stāvēt kājās. Savukārt nākamajā stacijā “Zemitāni” parasti iekāpj vēl vairāki desmiti cilvēku.
Līdzīga situācija mēdz būt arī rīta reisos no Valmieras uz Rīgu, kad daļai pasažieru brauciens jāpavada, stāvot kājās. Jauns.lv vērsās pie “Vivi”, lai noskaidrotu, kas ietekmē sēdvietu pieejamību vilcienos un vai situāciju iespējams uzlabot.