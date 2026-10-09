Liepājas ostā vējš brāzmās pastiprinājies līdz 23 metriem sekundē
Piektdien līdz plkst. 9 stiprākās vēja brāzmas Latvijā bija 20,6 metri sekundē (m/s) Ventspils ostā un 23,4 m/s Liepājas ostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Liepājas galvenajā novērojumu stacijā, kā arī Rucavā dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās sasniedzis 18 m/s.
Sinoptiķi prognozē, ka dienas laikā valsts lielākajā daļā dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14-19 m/s, no pēcpusdienas Kurzemes rietumkrastā gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 24-29 m/s, bet vakarā un naktī uz sestdienu daudzviet valstī rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 20-23 m/s, dažviet Vidzemes krastā iespējamas brāzmas līdz 26 m/s.
Galvaspilsētā vēlā piektdienas vakarā prognozētas rietumu vēja brāzmas līdz 22 m/s, pie jūras tās var sasniegt 25 m/s.
Rīgā un citviet valstī izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un līdz vēlam vakaram būs spēkā oranžais brīdinājums par vētru.
Vējš Kurzemē sāks rimt pirms pusnakts, pārējā Latvijā - vēlāk naktī un no rīta.