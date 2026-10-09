Oranžais brīdinājums: jau šovakar rudens vētra Kurzemes piekrastē nesīs brāzmas līdz 29 m/s
Jau šovakar, 9. oktobrī, visā Latvijā plosīsies šī gada pirmā rudens vētra. Visspēcīgākās vēja brāzmas būs novērojamas Kurzemes piekrastē, kur izsludināts oranžais laikapstākļu brīdinājums, bet pārējā Latvijā spēkā būs dzeltenais brīdinājums.
Kurzemes jūras piekrastē oranžais brīdinājums par stipru vēju būs spēkā no plkst. 15.00 līdz 20.00. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) brīdina, ka ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 25-29 m/s.
"Esi gatavs ļoti stipram vējam! Ļoti stipra vēja dēļ tiks lauzti koku zari, iespējama arī koku lūšana. Nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas tiks nestas pa gaisu un var radīt bojājumus, postījumus un apdraudējumu personīgajai drošībai. Vējš var radīt bojājumus arī infrastruktūrai, apgrūtināt braukšanas apstākļus," brīdina LVĢMC. Tāpat meteorologi norāda, ka var tikt novēroti arī elektroapgādes traucējumi, bet jūras viļņu darbība var apdraudēt piekrastes infrastruktūru, veidot izskalojumus, appludināt zemākās vietas.
Pārējā Latvijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 spēkā būs dzeltenais brīdinājums - sākotnēji Kurzemes rietumos, pēc tam arī dziļāk iekšzemē rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s. Vējš pakāpeniski pierims naktī uz sestdienu, nakts otrajā pusē. "Nolauzti koku zari, nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu. Atsevišķos rajonos var tikt traucētas āra aktivitātes. Iespējami lokāli elektroapgādes traucējumi, kā arī var būt apgrūtināti braukšanas apstākļi," norāda LVĢMC.
Par lūzušiem kokiem vai zariem pilsētas ielās Ventspilī var ziņot pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļai pa tālruni 63680808 vai 28680808, savukārt darba dienās un darba laikā — Ventspils Komunālajai pārvaldei pa tālruni 63624269. Liepājā darba laikā var sazināties ar Komunālo pārvaldi pa tālruni 63480965, bet visu diennakti — ar pašvaldības policijas operatīvo dežūrdaļu pa tālruni 63420269. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sagatavojis arī norādījumu plānu, ka rīkoties spēcīga vēja laikā.
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Ko darīt, ja saņemts brīdinājums par negaisu vai spēcīgām vēja brāzmām?
- Bez īpašas vajadzības, nedodies ārā no ēkas.
- Esi gatavs elektroenerģijas padeves pārtraukumiem. Atceries! Savlaicīgi uzlādē mobilo tālruni.
- Nostiprini uz balkona vai mājas pagalmā esošos objektus, kas var tikt aizpūsti un izraisīt postījumus.
- Aizver durvis, logus, žalūzijas, aizkarus un bēniņu lūkas.
- Savlaicīgi atvieno elektroiekārtas. Zibens izraisīts strāvas vai sprieguma kāpums var izraisīt nopietnus bojājumus.
- Nenovieto automašīnu zem kokiem, celtniecības sastatnēm, reklāmas stendiem, elektropārvades līnijām.
Atceries! Nolauzti koku zari, nenofiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu, tāpēc, atrodoties ārpus telpām stipra vēja laikā, ir jābūt īpaši piesardzīgam.
Ko darīt, ja sācies negaiss un Tu atrodies ēkā?
- Paliec ēkā un atturi citus no pastaigas.
- Izvairies no saskaršanās ar elektroierīcēm, vadiem un metāla priekšmetiem.
- Elektroierīces atvieno no strāvas.
- Nemazgā rokas, traukus, veļu. Neej dušā vai vannā.
- Nekurini plīti vai krāsni.
- Nestāvi pie logiem vai durvīm, neuzturies verandā, uz balkona vai lodžijas.
- Ja ir nogāzies koks, pārrauti vadi, notikusi avārija vai cits negadījums, zvani 1 1 2.
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Ko darīt, ja sācies negaiss un Tu atrodies ārpus telpām?
- Patveries ēkā vai automašīnā. Atceries! Ja brauc ar automašīnu, atrodi drošu vietu, kur apstāties. Paliec tajā, nepieskaries metāla virsmām un ieslēdz avārijas gaismas signālu. Nelieto elektroierīces.
- Atrodoties mežā, meklē patvērumu zemākā zonā, biezoknī ar zemiem kokiem.
- Atrodoties atklātā teritorijā, patveries zemā vietā, piemēram, gravā vai ielejā. Izvairies no atrašanās uz pakalniem, klajā laukā, blakus elektrolīnijām.
- Atrodoties uz ūdens, mēģini nokļūt krastā un nekavējoties meklēt patvērumu.
- Izvairies no patveršanās nojumē, sīku konstrukciju ēkās vai zem lieliem atsevišķi augošiem kokiem atklātā teritorijā.
- Neguli uz betona virsmas vai nepieslienies betona sienām.
- Noņem dārglietas, izvairies no saskaršanās ar metāla priekšmetiem, lauksaimniecības tehniku, velosipēdu un tamlīdzīgām lietām.