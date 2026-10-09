Bauskas bērnudārzu “Pasaulīte” atkal patvaļīgi pamet trīsgadnieks - šogad tas noticis jau otro reizi
Ceturtdien no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad, informē Bauskas novada pašvaldība.
Ceturtdien Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaulīte" notika incidents, kurā audzēknis patvaļīgi pameta iestādes teritoriju. Bērns ir atradies un ir sveiks un vesels.
"Mēs apzināmies, ka šādas situācijas satrauc gan bērna ģimeni, gan citus vecākus, gan iestādes darbiniekus. Bērnu drošība ir un paliek pašvaldības un izglītības iestāžu augstākā prioritāte, tādēļ notikušais tiek vērtēts ar visu nopietnību," apgalvo domē.
Pēc incidenta pašvaldības vadība sasauca ārkārtas sanāksmi ar novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu drošības pasākumiem.
Pašlaik ir sākts gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbaude, lai pilnībā noskaidrotu notikuma apstākļus un izvērtētu atbildību. Vienlaikus visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Tāpat tiek atkārtoti pārskatīta bērnu uzraudzības kārtība un rīcība ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu vēl ātrāku reaģēšanu un novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Ceturtdienas vakarā ar "Pasaulītes" vecākiem pārrunāti drošības jautājumi, uzklausīti viņu jautājumi un bažas, kā arī skaidrota turpmākā rīcība.
Pašvaldība aicina arī vecākus būt līdzatbildīgiem par drošas vides veidošanu, rūpīgi aizverot iestāžu vārtus, nenododot piekļuves kodus bērniem un regulāri pārrunājot drošības jautājumus ģimenē. Bērnu drošība ir kopīga atbildība, kurā svarīga ir gan iestāžu, gan ģimeņu, gan visas sabiedrības iesaiste.
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"Ja kāds pamana mazu bērnu vienu pašu bez pieaugušo klātbūtnes uz ielas, sabiedriskajā transportā vai citviet publiskā telpā, aicinām nebūt vienaldzīgiem, pievērst uzmanību situācijai un nepieciešamības gadījumā nekavējoties informēt policiju. Bieži tieši līdzcilvēku vērīgums palīdz novērst nelaimi," mudina pašvaldībā.
Pašvaldība pateicas visiem iesaistītajiem dienestiem un cilvēkiem par operatīvu rīcību bērna atrašanā. Vietvara sola darīt visu nepieciešamo, lai stiprinātu drošības pasākumus un mazinātu riskus, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos.
Ar "Pasaulītes" vadību aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties.