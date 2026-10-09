Dzēšanas darbos nācās piesaistīt papildu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus.
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Šodien 09:12
Ozo golfa klubu Rīgā piemeklējusi smaga uguns nelaime
Ceturtdien Ozo golfa klubā Rīgā, Mīlgrāvī, izcēlies ugunsgrēks, kurā izdegusi noliktavas telpa 60 kvadrātmetru platībā un iznīcinātas dažādas sadzīves mantas, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēku dienas laikā pamanīja kluba darbinieki, redzot dūmus, kas parādījušies iepretim biroja kabinetiem. Visi darbinieki paspēja paņemt svarīgākās mantas un veiksmīgi evakuēties no ēkas.
Spēcīgā un kodīgā sadūmojuma dēļ ugunsperēkļa atrašana iekštelpās bija apgrūtināta, tādēļ dzēšanas darbos nācās piesaistīt papildu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) resursus no citām Rīgas daļām.
Saimnieki pieļauj, ka ugunsnelaimes cēlonis ir īssavienojums elektroinstalācijā, taču precīzi aizdegšanās apstākļi vēl tiks skaidroti.
Neskatoties uz radušos krīzes situāciju, kluba vadība pauž cerību, ka gaidāmajās brīvdienās paredzētais sezonas labāko komandu čempionāts varēs norisināties bez aizķeršanās.