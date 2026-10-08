Gatavojoties iespējamām krīzēm, Latvija un citas valstis apņemas stiprināt kultūras drošību
Latvija un vēl astoņas valstis apņēmušās stiprināt sadarbību, lai saglabātu kultūras mantojumu un nodrošinātu kultūras dzīves nepārtrauktību krīžu un kara laikā, liecina publicētā Tallinas deklarācija.
Kā informēja Kultūras ministrijas (KM) sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Vizule, otrdien un trešdien Tallinā uz augsta līmeņa NB8 sanāksmi pulcējās Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Ukrainas kultūras ministri un augstākās amatpersonas, lai apspriestu kultūras lomu demokrātiskās noturības, sociālās saliedētības un kultūras drošības stiprināšanā. KM sanāksmē pārstāvēja valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Baiba Mūrniece.
KM uzsver, ka sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta tādiem jautājumiem kā radošā brīvība un nākotnes konkurētspēja mākslīgā intelekta laikmetā, Igaunijas iniciatīva digitālā mantojuma ilgtermiņa saglabāšanai, kultūra kā demokrātiskās noturības un kultūras drošības pamats, kā arī Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Ukrainas kultūras reģionālā stiprināšana.
Kultūras ministru neformālā sanāksme Tallinā notika Igaunijas NB8 prezidentūras laikā sadarbībā ar Dāniju un Fēru salām, kas patlaban ir Ziemeļu Ministru padomes prezidētājas.
Kopumā sanāksmē piedalījās 12 delegācijas no Igaunijas, Dānijas, Fēru salām, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Olandes, Somijas, Ukrainas, Zviedrijas un Ziemeļvalstu ministru biroja, kas sanāksmē piedalījās novērotāja lomā.
Sanāksmes rezultātā dalībvalstis pieņēma kopīgu deklarāciju par kultūru, mākslīgo intelektu un kultūras drošību, kurā arī uzsvērts, ka Krievijas karš pret Ukrainu, uzbrukumi tās kultūras mantojumam un kultūras institūcijām, kā arī centieni izdzēst tās kultūras identitāti un vēsturisko atmiņu parāda kultūras, identitātes un atmiņas ciešo saikni ar brīvību un drošību. Dalībvalstis apliecināja atbalstu Ukrainas suverenitātes, kultūras un identitātes aizstāvēšanai.
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Deklarāciju līdzās Latvijai parakstīja Igaunija, Dānija, Fēru salas, Norvēģija, Somija, Olande, Islande, Lietuva, Zviedrija un Ukraina.