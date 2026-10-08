Produkts tiek atsaukts no tirdzniecības.
Sabiedrība
Šodien 22:28
Latvijā no tirdzniecības atsauc kūpinātu lasi - tajā konstatētas bīstamas baktērijas
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) izplatījis brīdinājumu par Lietuvas izcelsmes kūpinātu lasi, kurā laboratorisko pārbaužu laikā konstatētas listērijas. Produkts tiek atsaukts no tirdzniecības, un iedzīvotāji, kuri to iegādājušies, aicināti nelietot uzturā.
Kā informē PVD, baktērijas konstatētas Lietuvas izcelsmes saldētā, auksti kūpinātā Atlantijas laša filejā, kas tiek tirgota 100 gramu iepakojumos.
PVD aicina pircējus rūpīgi pārbaudīt iegādāto produktu iepakojumus. Ja mājās atrodas lasis ar norādīto partijas numuru un derīguma termiņu, to nedrīkst lietot uzturā. ( 100 g, partijas Nr. L0825-0828, izlietot līdz 27.08.2027.)
Par konstatēto piesārņojumu dienests ievietojis paziņojumu arī Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikai un barībai (RASFF), kas ļauj informēt citu valstu atbildīgās iestādes par potenciāli bīstamiem pārtikas produktiem.