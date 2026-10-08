Neilgi pēc 100. dzimšanas dienas mūžībā devusies skolotāja un novadpētniece Mirdza Birzniece
Ceturtdien, 8. oktobrī, 100 gadu vecumā mūžībā devusies ilggadējā Aizputes vidusskolas skolotāja, novadpētniece, folkloriste un publiciste Mirdza Birzniece. Skumjo vēsti sociālajā tīklā "Facebook" paziņojusi Aizputes vidusskola, kurai viņa veltījusi visu savu darba mūžu.
Vēl tikai 23. septembrī Mirdza Birzniece atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu. Toreiz jubilāri sveica arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvji, godinot viņas nozīmīgo ieguldījumu izglītībā un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Mirdzas Birznieces dzīve bija nesaraujami saistīta ar Aizputes vidusskolu. Pirmo reizi tās durvis viņa vēra 1935. gadā kā skolniece, bet 2003. gadā noslēdza savas aktīvās darba gaitas. Tomēr arī pēc aiziešanas pensijā skola palika neatņemama viņas dzīves sastāvdaļa.
"Aizputes vidusskola…, skola, MANA skola… Bērnība, jaunība, spēka gadi, mans vecums – viss ar to saistīts. Kā 1935. gadā pirmoreiz klases durvis atvēru, tā 2003. tās aiz sevis aizvēru. Aizvēru KLASES, bet ne SKOLAS durvis. Taka uz skolu aizaugs tikai tad, kad manis vairs nebūs, jo mani vienmēr interesēs viss, kas notiek manā skolā," savulaik rakstīja Birzniece grāmatas "Aizputes vidusskola 1921–2011 faktos un atmiņās" pēcvārdā.
Šos viņas vārdus atvadu ierakstā atgādinājusi arī Aizputes vidusskola.
Birznieces ieguldījums sniedzās tālu ārpus ierastā skolotājas darba. Jau pagājušā gadsimta 60. gados viņa pievērsās literārajai novadpētniecībai, izstrādāja mācību programmas un izveidoja skolā literatūras kabinetu laikā, kad šādu kabinetu izveide vēl nebija obligāta.
Viņa organizēja ekskursijas pa Liepājas rajona ievērojamu literatūras un kultūras darbinieku dzīvesvietām, kā arī aktīvi iesaistījās folkloras materiālu vākšanā. Kopā ar skolēniem savāktie materiāli papildinājuši Latviešu folkloras krātuvi ar aptuveni 3000 vienību.
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Mirdza Birzniece bija arī vairāku publikāciju un grāmatu autore. Vēl 99 gadu vecumā viņa laida klajā divas grāmatas – "Dienvidkurzemei tuvie" un "Ceļā sastaptie". Arī pēc simtās jubilejas rakstniece turpināja darbu pie jaunas grāmatas.
Aizputes vidusskola atvadu ierakstā uzsver, ka Birzniece bijusi skolēnu un kolēģu cienīta un mīlēta skolotāja. Viņas bijušie audzēkņi turpinājuši apciemot pedagoģi arī daudzus gadus pēc skolas absolvēšanas – gan Skolotāju dienā un dzimšanas dienā, gan vienkārši tāpat. "Nezūdoša humora sajūta saglabājās līdz mūža galam. Draugu pulciņā no galvas varēja runāt dzejoļus stundām ilgi," atceras skolas kolektīvs.
Arī cienījamā vecumā Birzniece nezaudēja interesi par līdzcilvēkiem, notikumiem dzimtajā Aizputē un pasaulē.
Savu bagāto un daudzpusīgo mūžu viņa pati raksturoja pavisam vienkārši – "Tikai skolotāja". Tagad Aizputes vidusskolas kolektīvs gaida viņas pēdējo grāmatu ar tieši šādu nosaukumu – "Tikai skolotāja".
Atvadoties no bijušās kolēģes, skolas pārstāvji dalījušies ar Imanta Ziedoņa vārdiem: "Cilvēks līdz pēdējam brīdim ir sējējs. Sāp neizsētie graudi."
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Mirdzas Birznieces tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un bijušajiem audzēkņiem.