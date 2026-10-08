Tikko ievēlēta, jau kritikas krustugunīs: jaunā NEPLP locekle Remberga atbild uz pārmetumiem
Jaunievēlētās Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekles Ditas Rembergas mērķis un prioritātes padomē būs saistītas ar informatīvās telpas drošību, latviešu valodas saglabāšanu mediju vidē, kā arī moderna mediju vides normatīvā regulējuma veidošanu.
Remberga aģentūrai LETA sacīja, ka informatīvās telpas drošība saistīta ar ļoti daudz dažādiem aspektiem. Tas, pēc Rembergas teiktā, esot jautājums gan par mediju spēju strādāt gan miera, gan krīzes apstākļos, gan arī par neatkarīgu un daudzveidīgu mediju pastāvēšanu un turpināšanos Latvijas informācijas telpā. Tāpat drošība ir saistīta ar cīņu ar nelegāla satura izplatīšanu, viņa izcēla.
Padomē Rembergas ziņā būs informatīvās telpas monitoringa jomas pārraudzība un attīstība. Vienlaikus viņa būs līdzatbildīga par informatīvās telpas drošības jautājumiem, kā arī par starptautisko sadarbību un sadarbību ar sociālo mediju platformām.
Jautāta, vai, viņasprāt, NEPLP pašreizējā darbā būtu lietas, kas uzlabojamas, Remberga atzina, ka tādas ir. Pēc viņas domām, NEPLP var uzlabot un padarīt efektīvāku cīņu ar pirātismu. Tāpat viņa uzskata, ka iespējams uzlabot arī NEPLP sadarbību ar nozari.
Šodien, pēc Rembergas apstiprināšanas amatā, nodibinājuma "Ilgtspējas fonds" valdes locekle un "Media Hub Riga" vadītāja Sabīne Sīle pavēstīja, ka nodibinājums ir iesniedzis iebildumu vēstuli Saeimai, parlamenta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, frakciju vadītājiem un Valsts prezidentam pret Rembergas apstiprināšanu.
Nodibinājums uzskata, ka Rembergas apstiprināšana ir "nekompetences kalngals vai arī apzināts politisks centiens saglabāt kontroli pār iestādi, kurai vajadzētu būt neatkarīgai, bet tāda vairs nav".
Pati Remberga gan kategoriski noraida jebkādus pārmetumus. Viņa uzsver, ka iepriekš, kad pārstāvējusi NEPLP intereses tiesā, viņa pārstāvējusi padomes, nevis kādu politisko spēku vai cilvēku intereses.
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Remberga atzina, ka viņas ieskatā NEPLP arī būtu jāturpina tiesvedība ar telekanālu "Doždj" jeb "TV Rain" par padomes lēmumu anulēt licenci. Viņasprāt, padome šajā tiesvedībā uzvarēs.
Darbu jaunajā amatā Remberga sākusi jau šodien, viņa atklāja.
Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti ceturtdien NEPLP locekļa amatā iecēla NEPLP Monitoringa departamenta vadītāju Rembergu.
Par Rembergu nobalsoja 56, pret bija 16 deputāti, bet seši deputāti balsojumā atturējās.
Kā informēja NEPLP, Remberga ir strādājusi padomē deviņus gadus. Sākotnēji viņa pildīja juriskonsulta un vecākā eksperta amata pienākumus, bet kopš 2019. gada viņa ieņem Monitoringa departamenta vadītāja pozīciju.
NEPLP locekli amatā pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājuma uz pieciem gadiem apstiprina Saeima. Rembergu bija izvirzījis Nacionālās apvienības (NA) deputāts Jānis Eglīts.
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Iepriekšējais NEPLP vadītājs Ivars Āboliņš (NA) jūnija sākumā paziņoja, ka nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības (NA) politiķa Naura Puntuļa vadītās Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tagad Āboliņš ir ievēlēts nākamajā Saeimā no NA saraksta.
Dienā, kad Saeima atbalstīja Āboliņa atbrīvošanu no amata, par NEPLP priekšsēdētāju tika ievēlēta līdzšinējā padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.