Trīsgadīgs puisēns viens pats aizgājis no bērnudārza un izstaigājis Bausku: pa ceļam meklējis mammu un vēlējies nopirkt konfektes
Sociālajā tīklā "Threads" plašu uzmanību izpelnījies kādas sievietes ieraksts par satraucošu atgadījumu Bauskā. Kā apgalvo ieraksta autore, trīs gadus vecs zēns bez pieaugušo uzraudzības pametis pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaulīte" un viens pats devies aptuveni divus kilometrus garā pastaigā pa pilsētu. Par laimi, bērns atrasts sveiks un vesels, taču notikušais raisījis nopietnus jautājumus par bērnu drošību izglītības iestādē.
Par notikušo sociālajā tīklā "Threads" pavēstījusi lietotāja ar profila vārdu "s.cimermane", kura komentāros norādījusi, ka ir bērna tuva radiniece.
Pēc viņas stāstītā, trīsgadīgais puisēns patstāvīgi izgājis no bērnudārza grupiņas, pametis iestādes teritoriju un devies meklēt mammu viņas darbavietā – viesnīcā. Mammu tur nesaticis, mazais ceļotājs nolēmis doties tālāk uz veikalu, kur mēģinājis nopirkt konfektes. Tomēr pie kārotajiem saldumiem viņam nav izdevies tikt, tāpēc zēns turpinājis ceļu uz mājām.
Kā apgalvo ieraksta autore, bērns savā neplānotajā piedzīvojumā mērojis vismaz divus kilometrus cauri Bauskai, šķērsojot pilsētas centru, kur ir intensīva satiksme un daudz cilvēku. "Un neviens pieaugušais pat nepievērsa uzmanību šī mazā razbainieka vismaz 2 km piedzīvojumam pa pilsētu ar intensīvu satiksmi un cilvēkiem apkārt," raksta sieviete.
Viņa norāda, ka puisēns nonācis līdz veikalam "Māja un dārzs" un vēlāk atrasts otrā pilsētas galā.
Vēl satraucošāki ir autores komentāros atklātie iespējamie notikuma apstākļi. Pēc viņas teiktā, bērns pirms aiziešanas no bērnudārza esot sodīts par sliktu uzvedību un atstāts viens pats pasēdēt garderobē. "Puika bija sodīts par sliktu uzvedību un nolikts pasēdēt garderobē. Bez uzraudzības. Pats apģērbās un vienkārši aizgāja," apgalvo sieviete.
Cik ilgs laiks pagājis, līdz bērnudārza darbinieces pamanījušas bērna prombūtni, viņai neesot zināms. Tomēr, ņemot vērā zēna mēroto attālumu un apmeklētās vietas, autore pieļauj, ka pagājis ievērojams laiks.
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Viņa arī norāda, ka bērns labi pazinis apkārtni, jo kopā ar ģimeni bieži mērojis ceļu uz bērnudārzu kājām. "Puika pļāpīgs un apķērīgs. Savus piedzīvojumus izstāstīja, un viss jau pārbaudīts. Labi, ka uz/no bērnudārza iet bieži ar kājām, apkārtni un ceļu labi zina," skaidro radiniece.
Ieraksta autore pauž sašutumu arī par to, ka šis, iespējams, nav pirmais šāda veida incidents konkrētajā bērnudārzā. Viņa apgalvo, ka pirms aptuveni trim mēnešiem no tās pašas izglītības iestādes teritorijas līdzīgā veidā aizgājušas divas meitenes. Pēc iepriekšējā incidenta esot solīts sakārtot bērnudārza vārtiņus, taču tagad radies jautājums, kā bērns atkal varējis netraucēti pamest iestādes teritoriju.
Komentāros citi sociālā tīkla lietotāji jautājuši, vai vecāki par notikušo vērsušies atbildīgajās iestādēs.
Autore atbildējusi, ka policijā esot iesniegti iesniegumi un sniegti paskaidrojumi. Viņa arī apgalvo, ka bērna meklēšanā ģimene sadarbojusies ar policiju. "Policijā iesniegumi sarakstīti, paskaidrojumi sniegti. Lai skatās kamerās un pēta, kurš, kā, kāpēc," raksta sieviete.
Vienlaikus viņa pauž aizdomas, ka bērnudārza vadība notikušo vēlējusies noklusēt, jo, pēc viņas rīcībā esošās informācijas, iestāde pati policijai par bērna pazušanu neesot ziņojusi, pirms par to uzzinājuši vecāki.
Ieraksts izraisījis aktīvas diskusijas. Daļa komentētāju pauž neizpratni par to, kā tik mazs bērns varējis nepamanīts izkļūt no bērnudārza, savukārt citi kritizē garāmgājēju vienaldzību. Kāda komentētāja pauž cerību, ka iestādes vadībai par notikušo būs jāuzņemas atbildība. Citi norāda, ka bērnudārzu teritorijām jābūt droši norobežotām un vārtiem – bērniem nepieejamiem.
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Izskan arī viedokļi, ka pirmsskolas izglītības iestādēs darbiniekiem nereti jāpieskata liels bērnu skaits, tāpēc īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošu teritorijas drošību. Tikmēr pati ieraksta autore uzsver, ka galvenais ir noskaidrot notikušā apstākļus un nepieļaut līdzīgu situāciju atkārtošanos.