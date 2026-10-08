Iezīmējas jaunās Saeimas vadības aprises: spīkera krēslā varētu atgriezties Edvards Smiltēns
15. Saeimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS), kuram jau ir pieredze spīkera amatā, ziņo Latvijas Televīzija (LTV), atsaucoties uz vairāku avotu sacīto.
Savukārt par priekšsēdētāja biedru amatiem varētu virzīt Ināru Mūrnieci (NA), kurai ir ilggadēja pieredze spīkeres amatā, un, iespējams, arī Inesi Lībiņu-Egneri (JV), kura arī iepriekš strādājusi Saeimas Prezidijā.
LTV vēstīja, ka "Jaunā vienotība" (JV) spīkera biedra amatam apsverot arī citus kandidātus, piemēram, Ainaru Latkovski un Edmundu Jurēvicu.
Savukārt Saeimas sekretāra un sekretāra biedra amatiem varētu virzīt Antoņinu Ņenaševu (P), kura patlaban ir 14. Saeimas sekretāra biedre, un Lindu Liepiņu (LPV).
Saeimas Prezidijs vada parlamenta darbu. Tā sastāvā ir pieci Prezidija locekļi - Saeimas priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs.
Kā vēstīts, Ministru prezidents un valdības vadītāja amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) aģentūrai LETA ceturtdien sacīja, ka darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma turpinās, un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
"Vispirms jāvienojas par to, ko valdība darīs, un tikai tad par to, kas to darīs," uzsvēra politiķis.
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Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc konsultācijām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides. Prezidents paudis cerību, ka līdz novembra sākumam koalīcijas veidošanas procesā būs redzams būtisks progress, savukārt jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz 18. novembrim.
15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Apvienotais saraksts", iegūstot 41 deputāta mandātu, tādējādi kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamenta sasaukumā.