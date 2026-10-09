Jānis Jarāns atvadās no brālēna Viktora - viņu duets bija uz skatuves 27 gadus
Aktieris un humorists Jānis Jarāns piedzīvojis zaudējumu – mūžībā devies viņa muzikālais brālēns Viktors Sedihs, ar kuru kopā uz skatuves pavadīti 27 gadi.
Abu stāsts ir īpašs. Kungi viens otru nejauši satika Vācijā, nemaz nenojaušot, ka nāk no vienas un tās pašas vietas. Vēlāk Jānis un Viktors kļuva par skatītāju iemīļotiem skatuves partneriem, kopā muzicēja un ar savu enerģiju priecēja publiku gan Latvijā, gan ārpus tās. “Man viņš bija kā Dieva dots,” par savu brālēnu žurnālam "Kas Jauns" saka Jānis Jarāns.
Nejauša satikšanās Vācijā
Jāņa un Viktora stāsts aizsākās pirms aptuveni 27 gadiem Vācijā. Jānis devās ciemos pie sava laba drauga Jāņa Lipšāna, kurš tolaik bija atvēris krogu Rasputins. Tur uzstājās dažādi mūziķi, tostarp dziedātāji Uģis Roze un Niks Matvejevs. Arī Viktors Sedihs bija nonācis šajā krogā, kur viņam piedāvāja muzicēt. “Aizbraucu pie sava drauga un ieraudzīju Viktoru. Sākām runāt, viņš jautāja, no kurienes esmu. Noskaidrojās, ka mūsu abu vecāki ir no Latgales, tēvi – no Aglonas puses,” atceras Jānis. Lai gan īstas radniecības saites abus nevieno, izskata līdzība viņiem atļāva sevi saukt par brālēniem un izveidot ciešu saikni. Abi pat vilkuši vienādus kreklus, lai izskatītos kā dvīņu brāļi.
Viktors prata aizraut publiku
Viktors bija īstens krogu muzikants – cilvēks, kurš ar savu balsi un enerģiju spēja aizraut ikvienu. Viņš dziedāja gan latviešu, gan krievu valodā, izpildīja arī romances. Jānis uzsver, ka brālēnam piemita īpašs talants, kas ir ne katram dziedātājam. “Viņš dziedāja fantastiski! Viņam bija tāda balss un enerģija, ka jau pēc trešā akorda visa publika dziedāja līdzi. Krogu muzikants ir tāds, kurš pavelk cilvēkus, lai visiem ir jautri.” Arī pašam aktierim bija labi nostādīta balss, tāpēc varējuši uzstāties bez skaņas aparatūras. Tas bija īpaši noderīgi kultūras namos, kur tehniskās iespējas ne vienmēr bija pietiekamas.
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Gadu gaitā "Brālēni Jarāni" kļuva par gaidītiem viesiem dažādos kultūras pasākumos. Jānis atzīst, ka viņu koncertprogrammu pieprasīja daudzviet un viņi vairākkārt uzstājās vienās un tajās pašās vietās, kur publika jau zināja, ko no viņiem sagaidīt.
Lai arī uz skatuves abi bija lielisks tandēms, ikdienā viņu attiecības nebija tādas, ka visu laiku pavadītu kopā. Viktoram bija sava ģimene, bet Jānis bieži uzņēmās šofera pienākumus, aizvedot brālēnu uz koncertiem un pēc tiem mājās.
Pateikt paldies
Lai arī Viktora aiziešana Jānim ir smags zaudējums, aktieris turpina strādāt. Viņš atklāj, ka jau pirms kāda laika saņēmis piedāvājumu sadarboties ar jaunu kolēģi. Jānis gan neslēpj, ka ir skumji apzināties, ka 27 gadus ilgais kopīgais ceļš ar Viktoru ir noslēdzies. Viņš ir pateicīgs par kopā piedzīvoto un arī par iespēju savā dzīvē sastapt cilvēku, ar kuru negaidītā kārtā izveidojās tik īpaša saikne. Jānis tic, ka dzīvē viss notiek ar kādu augstāku nodomu un ka par katru dienu un iespēju ir jāprot pateikt paldies.