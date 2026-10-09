Dzelzceļa remonta dēļ no 12. līdz 14. oktobrim izmaiņas arī autobusu reisos uz Aizkraukles staciju
Remontdarbu dēļ dzelzceļa posmā Ogre–Lielvārde 12., 13. un 14. oktobrī paredzētas īslaicīgas izmaiņas vilcienu kustībā, tāpēc koriģēti arī reģionālā maršruta Aizkraukles autoosta –Aizkraukles stacija autobusu laiki. Pasažieri aicināti pirms brauciena pārbaudīt vakara un nakts reisu grafikus; izmaiņas gaidāmas arī 18., 19., 20. un 21. oktobrī.
Saistībā ar remontdarbiem dzelzceļa posmā Ogre–Lielvārde paredzētas īslaicīgas izmaiņas vilcienu kustības sarakstā. Lai autobusu kustību pielāgotu vilcienu pienākšanas un atiešanas laikiem.
12. oktobrī: * autobuss, kas no Aizkraukles autoostas atiet pulksten 21:36, kursēs ierastajā laikā. Pasažieriem ar šo reisu nebūs iespējams nokļūt Aizkraukles stacijā uz vilcienu Aizkraukle–Rīga, kurš šajā dienā kursēs 15 minūtes agrāk un no stacijas aties pulksten 21.51; * lai sagaidītu vilciena pasažierus no Rīgas, autobuss no Aizkraukles autoostas aties pulksten 23:25, nevis kā ierasts pulksten 22:55. Aizkraukles stacijā autobuss pienāks pulksten 23.30; * autobuss no Aizkraukles stacijas aties pulksten 23:35, nevis pulksten 23:04, sagaidot vilcienu Rīga–Aizkraukle, kas stacijā pienāks pulksten 23:30.
13. oktobrī: * autobuss no Aizkraukles autoostas aties pulksten 04:25, nevis pulksten 04:40. Aizkraukles stacijā autobuss pienāks pulksten 04:40, lai pasažieri varētu pārsēsties vilcienā Aizkraukle–Rīga, kas aties pulksten 04.49; * lai sagaidītu vilciena pasažierus no Rīgas, autobuss no Aizkraukles autoostas aties pulksten 23:40, nevis pulksten 22:55. Aizkraukles stacijā autobuss pienāks pulksten 23.45; * autobuss no Aizkraukles stacijas aties pulksten 23:50, nevis pulksten 23: 04, sagaidot vilcienu Rīga–Aizkraukle, kas stacijā pienāks pulksten 23:45.
14. oktobrī: * lai sagaidītu vilciena pasažierus no Rīgas, autobuss no Aizkraukles autoostas aties pulksten 00:10, nevis 13. oktobra pulksten 23:55. Aizkraukles stacijā autobuss pienāks pulksten 00:15; * autobuss no Aizkraukles stacijas aties pulksten 00:20, nevis pulksten 00:03, sagaidot vilcienu Rīga–Aizkraukle, kas stacijā pienāks pulksten 00.15.
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Izmaiņas vilcienu un autobusu kursēšanas grafikos gaidāmas arī 18.–21. oktobrī. Pasažieri aicināti pirms brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu un vilcienu kustības sarakstu, īpaši ņemot vērā izmaiņas vakara un nakts reisos.
Aktuālajai informācijai un kustības sarakstiem iespējams sekot līdzi Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un pārvadātāju informācijas kanālos.