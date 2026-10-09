Preiļos pārbūvē Kooperatīva ielu; noteikti satiksmes ierobežojumi
Preiļos noslēgumam tuvojas Kooperatīvās ielas pārbūve, kur jau ieklāts asfalts, veikts horizontālais marķējums un izbūvēta būtiska inženierinfrastruktūra, tostarp lietus kanalizācija, ūdens un kanalizācijas tīkli, velo un gājēju ceļš, kā arī apgaismojums. Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta darbus plānots pabeigt līdz šī gada 31. decembrim, līdz tam iespējami satiksmes ierobežojumi.
Līdztekus ielas seguma atjaunošanai (0,867 km) projektā veikta un tiek pabeigta virkne nozīmīgu infrastruktūras darbu – izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, pārbūvēti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, izbūvēts gājēju un veloceļš, kā arī paredzēts apgaismojums pie gājēju pārejām, informē Preiļu novada pašvaldība. Projekta sadarbības partneris SIA “Preiļu saimnieks" nodrošina arī jaunu siltumtīklu izbūvi (2,770 km) Kooperatīvās ielas teritorijā. Atlikušie darbi saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu un objekta noslēguma darbiem, lai pēc būvdarbu pabeigšanas iedzīvotāji un uzņēmēji varētu izmantot atjaunoto infrastruktūru.
Pašvaldība atgādina, ka līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai objektā joprojām iespējami satiksmes ierobežojumi. Tā acina autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus ievērot uzstādītās pagaidu ceļa zīmes un būt piesardzīgiem būvdarbu zonā.