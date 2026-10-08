Vispirms darbi, pēc tam amati: Kulbergs skaidro, kā taps jaunā valdība
Darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma turpinās, un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt, sacīja Ministru prezidents un valdības vadītāja amata kandidāts Andris Kulbergs (AS).
"Vispirms jāvienojas par to, ko valdība darīs, un tikai tad par to, kas to darīs," uzsvēra politiķis.
Kulbergs akcentējis, ka pašlaik tiek gatavota valdības deklarācijas projekta pirmā versija, kas vēlāk tiks nodota potenciālajiem sadarbības partneriem izvērtēšanai un sarunām. Pēc viņa publiski iepriekš paustā, sarunu pamatā būs konkrēti darbi un pārmaiņu programma, nevis amatu sadale vai koalīcijas matemātika.
Tāpat premjers jau uzsvēris, ka vēlētāji 15. Saeimas vēlēšanās devuši spēcīgu mandātu pārmaiņu īstenošanai. Viņaprāt, nākamās valdības prioritātēm jābūt valsts finanšu sakārtošanai, ekonomikas izaugsmei, valsts drošības stiprināšanai un pārmaiņām valsts pārvaldē. Sadarbība tikšot piedāvāta tiem politiskajiem spēkiem, kuri būs gatavi atbalstīt šādu programmu.
Arī "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvošās Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars norādīja, ka potenciālie koalīcijas partneri tiks vērtēti pēc gatavības vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Viņš piebildis, ka pašlaik netiek izslēgts neviens iespējamais sadarbības formāts, tostarp mazākuma valdības iespēja.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc konsultācijām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides. Prezidents paudis cerību, ka līdz novembra sākumam koalīcijas veidošanas procesā būs redzams būtisks progress, savukārt jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz 18. novembrim.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu, tādējādi kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamenta sasaukumā.
Valsts prezidents tiekas ar "Apvienoto sarakstu"
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tiekas ar Apvienotā Saraksta pārstāvjiem pēc 15. Saeimas vēlēšanām.