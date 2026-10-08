Neviena partija nav apstrīdējusi 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) līdz šim no partijām vai deputātu kandidātiem nav saņēmusi iesniegumus par 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, informēja CVK sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Rozenfelde.
CVK arī norādīja, ka sabiedrība tiks informēta par komisijas sēdi, kurā paredzēts apstiprināt 15. Saeimas vēlēšanu galīgos rezultātus.
Kā ziņots, CVK jau apkopojusi 3. oktobrī notikušo 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus. Saskaņā ar apkopotajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806 641 vēlētājs jeb 51,79% balsstiesīgo.
Atbilstoši provizoriskajiem rezultātiem lielāko vēlētāju atbalstu saņēmis "Apvienotais saraksts" ar 35,288% balsu. Tam seko "Latvija pirmajā vietā" ar 13,076% un "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" ar 11,710% balsu. Piecu procentu barjeru pārvarējušas arī Nacionālā apvienība, "Progresīvie" un "Jaunā vienotība".
CVK iepriekš uzsvērusi, ka publiskotie rezultāti ir provizoriski un par galīgo vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu tiks lemts komisijas sēdē. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris norādījis, ka pirms gala rezultātu apstiprināšanas visi apkopotie dati tiek rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu precīzu katras vēlētāja balss uzskaiti.
CVK vēlēšanu norisi kopumā vērtējusi kā salīdzinoši mierīgu un organizētu, bet balsu skaitīšana ir pabeigta visos Latvijas vēlēšanu iecirkņos un pasta balsošanas komisijās.