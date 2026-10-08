Kuldīgas novadā bez vēsts pazudušais vīrietis ir atrasts
Foto: Valsts policija
Pazudušais vīrietis atradies.
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Papildināts:Šodien 18:50

Kuldīgas novadā bez vēsts pazudušais vīrietis ir atrasts

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Bezvēsts prombūtnē bijušais seniors ir veiksmīgi atrasts.

Kuldīgas novadā bez vēsts pazudušais vīrietis ir a...

Iepriekš Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas meklēja 1954. gadā dzimušu bezvēsts prombūtnē esošu vīrieti. 8. oktobrī ap pulksten 4.00 tika konstatēts, ka viņš neatrodas savā uzturēšanās vietā Kabilē, Kuldīgas novadā. Vīrietis 6. oktobrī bija devies uz Kabili no Dobeles. Viņam ir veselības problēmas.

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