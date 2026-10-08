Pazudušais vīrietis atradies.
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Šodien 17:24
Papildināts:Šodien 18:50
Kuldīgas novadā bez vēsts pazudušais vīrietis ir atrasts
Bezvēsts prombūtnē bijušais seniors ir veiksmīgi atrasts.
Iepriekš Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas meklēja 1954. gadā dzimušu bezvēsts prombūtnē esošu vīrieti. 8. oktobrī ap pulksten 4.00 tika konstatēts, ka viņš neatrodas savā uzturēšanās vietā Kabilē, Kuldīgas novadā. Vīrietis 6. oktobrī bija devies uz Kabili no Dobeles. Viņam ir veselības problēmas.