Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Olafu Krastu.
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Šodien 17:24
Kabilē bez vēsts pazudis Olafs Krasts, kuram ir veselības problēmas: policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1954.gadā dzimušo Olafu Krastu. 8.oktobrī ap pulksten 04.00 konstatēts, ka viņš neatrodas savā uzturēšanās vietā Kuldīgas novadā, Kabiles pagastā, Kabilē. Vīrietis uz Kabili devies 6. oktobrī no Dobeles. Vīrietim ir veselības problēmas.
Pazīmes -180 cm, kalsnas miesas uzbūves, ļoti īsi sirmi mati, bez bārdas, iespējams mutē trūkst zobi.
Ģērbies: zaļas ar baltu krāsas sporta apavos līdz potītei, baltas zeķes, melnas džinsa bikses, melnas krāsas apakškrekls, adīts melnas krasas džemperis, tumši zila, bieza ziemas jaka.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Olafu Krastu.