“Es vairs neziņošu policijai!” Aculieciniece grib palīdzēt, bet tiek ierauta birokrātiskā murgā
Sociālajos tīklos lasāma kādas sievietes pieredze, ko viņa sauc par birokrātiju policijas gaiteņos. Viņa bijusi aculieciniece negadījumam, ziņojusi likumsargiem, bet ar elektroniski nosūtītu iesniegumu/liecību nav bijis gana. Vai tiešām aculiecinieka statuss automātiski nozīmē rakstīt papīru kalnus un neskaitāmas klātienes vizītes policijas iecirknī, bet vēlāk arī tiesā liecinieka statusā?
Plaša diskusija
Sieviete raksta, ka pirms gadiem redzējusi, kā tiek notriekts cilvēks. Par laimi, cietušajam viss beidzies labi. Viņa bija piegājusi, pajautājusi, vai nepieciešams izsaukt mediķus un policiju, un atstājusi savus kontaktus, ja nu būtu vajadzība sazināties. Pēc pāris gadiem viņa redzējusi ļoti līdzīgu situāciju, šoreiz notikušo nofilmējusi un kopā ar aprakstu iesniegusi policijai elektroniski caur oficiālo saziņas vietni Latvija.lv, taču atbildes vietā saņēmusi aicinājumu ierasties iecirknī un liecināt. Vēstulē arī teikts, ka pretējā gadījumā pārkāpuma process netiks ierosināts.
Ierodoties iecirknī, izrādījies, ka inspektora, pie kura viņa atnākusi, tobrīd nemaz nav uz vietas, viņš atrodas kursos, turklāt visu, ko jau bija uzrakstījusi un iesniegusi elektroniski, vajadzējis vēlreiz pārrakstīt ar roku. Vienīgā jaunā informācija bijusi obligātā piebilde, ka viņa apzinās atbildību par nepatiesas liecības sniegšanu. “Stāsts par policiju un birokrātiju jeb Kāpēc es vairs neziņošu policijai, ja būšu lieciniece likumpārkāpumam,” viņa raksta. Vēlāk situācija tomēr atrisinājusies. Policija piezvanījusi, paziņojusi, ka process ir ierosināts un viņai personīgi ierasties nebūs nepieciešams. “Taču paliek jautājums – kāpēc līdz šādam risinājumam bija jānonāk tikai pēc atkārtotas sazināšanās?”
Ieraksts izpelnījās simtiem komentāru, no kuriem lielākā daļa, kā ierasts, bija policijas nomelnošana bez pamatojuma jeb "visi tā runā, es arī pievienošos". Bet starp tā sauktajiem "vienmēr neapmierinātajiem" bija lasāmi arī līdzīgi pieredzes stāsti. Vai tiešām labāk izlikties neredzam kādu noziegumu vai negadījumu un neziņot likumsargiem, lai nebūtu jātērē savs laiks vizītēm policijas iecirknī?
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Kāpēc tomēr jāierodas klātienē?
Ar ko rēķināties, ja cilvēks kļūst par negadījuma vai nozieguma aculiecinieku un tomēr ziņo, stāsta Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone.
Elektroniski iesniegts pieteikums ir derīgs veids, kā policijai ziņot par notikušo. To iespējams iesniegt elektroniski, tostarp portālā Latvija.lv, izmantojot e-adresi, kā arī ar drošu elektronisko parakstu. Taču sākotnējais iesniegums neaizstāj liecinieka oficiālu nopratināšanu. Administratīvā pārkāpuma procesā policijai klātienē ir jāidentificē liecinieks, jāizskaidro viņa tiesības un pienākumi un jābrīdina par atbildību par nepatiesas liecības sniegšanu. “To nosaka likums,” piebilst Bagdone. Arī liecinieka rokrakstā ierakstītā frāze par to, ka viņš ir iepazinies ar savām tiesībām un pienākumiem un brīdināts par kriminālatbildību, nav ieviesta tikai birokrātijas pēc. Tās mērķis ir vēlāk nepieļaut situāciju, kad cilvēks tiesā apgalvo, ka nav sapratis, ko parakstījis.
Ja cilvēks nevar ierasties klātienē, vai tiešām netiek ierosināta lieta? Policijas pārstāve skaidro, ka administratīvā pārkāpuma process nav atkarīgs no tā, vai liecinieks konkrētajā dienā spēj ierasties iecirknī. “Process tiek uzsākts pēc fakta un iesnieguma. Ja cilvēkam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties, policija var viņu nopratināt atrašanās vietā vai vienoties par citu laiku.”
Vēl dažas pieredzes
Kāds cilvēks stāsta, ka pirms vairāk nekā 20 gadiem Rīgā redzējis, kā tiek apzagta automašīna. Viņš izsaucis policiju, vainīgais aizturēts, bet pēc tam iestājies klusums. Tikai pēc vairākiem gadiem saņemta ierakstīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties tiesā. Pa šo laiku cilvēks bija pārcēlies prom no Rīgas, viņam bija piedzimis bērns, kuru nebija kur atstāt, un arī pats notikums vairs īsti nebija palicis atmiņā. Vēstulē turklāt bijis brīdinājums par kriminālatbildību, ja viņš neieradīsies. Uz zvaniem un rakstiskiem centieniem sazināties atbildes neesot bijis, situāciju izdevies atrisināt tikai ar pazīstama policista palīdzību.
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Citā pieredzes stāstā policijai tiek pārmesta neierašanās notikuma vietā, bet vēl kāds jautā, vai vispār ir jēga filmēt notikumu un nodot šo materiālu likumsargiem, ja pēc tam tāpat “jāiet tik birokrātiski līkloči”.
“Foto un video materiālam ir nozīme. Tas var kalpot kā elektronisks pierādījums, piemēram, fiksējot automašīnas numuru, cilvēka seju vai paša notikuma gaitu,” norāda policijas pārstāve, piebilstot, ka filmējot nedrīkst apdraudēt sevi vai traucēt glābēju darbu. “Iegūtais materiāls jānodod tiesībsargājošajām iestādēm, nevis jāpublicē sociālajos tīklos.” Vienlaikus viņa atgādina, ka gadījumos, kad ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai īpašums, jāzvana 112 un jānorāda precīza notikuma vieta, kas notiek un vai ir cietušie.
Vai policijai vienmēr ir jābrauc uz izsaukumu? Arī šajā ziņā cilvēkiem bieži rodas pārpratumi. Kā skaidro Bagdone, Valsts policija strādā pēc prioritātēm, proti, ja vienlaikus saņemti vairāki izsaukumi, ekipāžas reaģē atbilstoši apdraudējuma smagumam, un dzīvības glābšana ir pirmajā vietā. Ir arī situācijas, kad policijas iesaiste nemaz nav nepieciešama. Piemēram, ja nelielā ceļu satiksmes negadījumā, kurā nav cietušo, iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, nav bojāta trešo personu manta, automašīnas var turpināt ceļu un vadītāji spēj vienoties par notikušo, jāaizpilda saskaņotais paziņojums. To var izdarīt arī elektroniski LTAB OCTA lietotnē.
Lieciniekam nav jāzina viss
Starp neskaitāmajiem pārmetumiem policijai vairākkārt minēta liecinieku neinformēšana par lietas gaitu un iznākumu. Pirms kāda laika citā līdzīga satura diskusijā bija lasāms neizpratnes pilns komentārs par to, ka cilvēks – negadījuma liecinieks – pats zvanījis uz iecirkni, kur bijusi ierosināta lieta, un jautājis par procesa gaitu, bet skaidrojuma vietā saņēmis tikai noraidošu atbildi, ka viņam nepienākas neko zināt. “Kā tas var būt? Es taču esmu liecinieks! Es filmēju video, sniedzu liecību, divas reizes biju pie inspektora.” Bagdone skaidro, ka ir lietas, ko cilvēks kā liecinieks no policijas prasīt nevar. Liecinieks ir pierādījumu avots, nevis cietušais vai persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības. Viņam nav tiesību pieprasīt informāciju par to, cik tālu lieta pavirzījusies, kādas izmeklēšanas darbības veiktas vai kādi citi pierādījumi savākti. Viņam arī nav tiesību iepazīties ar citu cilvēku liecībām, videoierakstiem vai ekspertīžu slēdzieniem, un policijai nav pienākuma viņu informēt par gala sodu vainīgajam.
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Ko tad īsti vajadzētu mainīt?
Lai cik birokrātiski procesi šķistu policijas gaiteņos, likumsargu darbs ir saistīts ar pierādījumiem, cilvēku tiesībām, personas datu aizsardzību un juridiskām procedūrām. Daļa prasību pastāv nevis tādēļ, lai kādu apgrūtinātu, bet tāpēc, lai vēlāk tiesā būtu iespējams pierādīt, ka viss izdarīts likumīgi. Te gan jāpiemin komentārā minētie ieteikumi, ka, pirmkārt, cilvēkam nevajadzētu atkārtoti stāstīt vienu un to pašu informāciju, ja tā jau ir iesniegta elektroniski un atrodas policijas rīcībā. Otrkārt, pēc iespējas vairāk procesu vajadzētu digitalizēt. Piemēram, ja cilvēks jau ir autentificējies, elektroniski iesniedzis informāciju un pievienojis video, sistēmai būtu jāļauj šo informāciju izmantot tālāk, nevis automātiski jārada jauni papīru darbi. Treškārt, jābūt skaidram saziņas kanālam. Ja cilvēkam nav iespējams ierasties noteiktajā laikā, viņam ir jāzina, kur vērsties un cik ilgā laikā tiks sniegta atbilde.
Bet mums, lieciniekiem, svarīgi atcerēties, ka policijai nav iespējams atteikties no procedūrām, jo tās aizsargā arī mūs pašus.
Īsumā par svarīgo
Vai var iesniegt Latvija.lv iesniegumu/paskaidrojumu par redzēto, un viss?
Portālā var iesniegt sākotnējo iesniegumu par faktu, bet tas neaizstāj liecinieka nopratināšanas protokolu.
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Administratīvās atbildības likums prasa liecinieku nopratināt personīgi. Policistam klātienē ir jāpārbauda personas identitāte, jāizskaidro tiesības un oficiāli jābrīdina par kriminālatbildību par nepatiesas liecības sniegšanu. Šis brīdinājums ir juridisks pamats tam, lai liecībai būtu pierādījuma spēks tiesā.
Mūsdienās policijā protokolus raksta datorā un pēc tam tikai izdrukā, lai liecinieks to izlasītu un parakstītu. Taču likums prasa, lai liecinieks ar savu roku protokolā ierakstītu frāzi “Ar savām tiesībām un pienākumiem esmu iepazinies, par kriminālatbildību esmu brīdināts” un parakstītos. Tas tiek darīts, lai vēlāk tiesā liecinieks nevarētu teikt – es nepamanīju, ko parakstīju. Rokraksts ir pierādījums, ka cilvēks apzinājās savu atbildību.
Ar ko rēķināties, ja kļūsti par negadījuma/nozieguma aculiecinieku?
Būt par liecinieku ir pilsoniskais pienākums, un likums neparedz iespēju pārdomāt. Ir vairākas lietas, ar ko jārēķinās.
* Pavēstes, ierašanās iecirknī, pratināšana, kas var ilgt vairākas stundas.
* Ja lieta nonāk līdz tiesai, būs jādodas liecināt uz tiesas sēdi.
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* Par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu vai atteikšanos liecināt iestājas kriminālatbildība (Krimināllikuma 300. un 302. pants). Izklausās biedējoši, taču tas ir standarta brīdinājums, lai nodrošinātu taisnīgumu.
* Ja liecinieks ignorē oficiālas pavēstes un neierodas bez attaisnojoša iemesla, policija viņu uz iecirkni var nogādāt piespiedu kārtā un piemērot naudas sodu.
* Saskaņā ar Krimināllikuma 300. pantu par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu un 302. pantu par atteikšanos liecināt iestājas kriminālatbildība. Šis brīdinājums ir obligāta formālu procesu sastāvdaļa. Tas nodrošina, ka liecinieks apzinās sava vārda svaru un tiesā nevarēs pateikt, ka vienkārši pajokojis vai ka neatceras un kaut ko samelojis. Šis paraksts aizsargā tiesiskumu, lai uz nepatiesu ziņu pamata sodu nesaņemtu nevainīgs cilvēks.
Ja redzēja, bet neziņo?
Likums paredz atbildību par bezdarbību. Ja kameras fiksē, ka cilvēks redz maznozīmīgu pārkāpumu, piemēram, administratīvo pārkāpumu, sīku zādzību veikalā vai mantas bojāšanu, un aiziet prom, kriminālatbildība par neziņošanu neiestājas. Šādos gadījumos tā ir tikai morāla un sabiedriska līdzatbildība.
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