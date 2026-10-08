"Sadales tīkls" aicina sagatavoties: piektdienas vētra var atstāt mājsaimniecības bez elektrības
Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozēm valsts teritoriju 9. oktobra pēcpusdienā, sākot no Latvijas rietumiem, sasniegs spēcīgs rietumu, ziemeļrietumu vējš, un Kurzemes piekrastē vēja brāzmas var sasniegt līdz pat 25-29 m/s. Vējš pakāpeniski pierims tikai sestdienas rīta pusē. Šādos laikapstākļos var lūzt koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus, tāpēc AS "Sadales tīkls" strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Iedzīvotāji aicināti neaizmirst par personīgo drošību gaisvadu elektrolīniju tuvumā.
Gatavojoties vētrai, “Sadales tīkls” arī aicina iedzīvotājus laikus parūpēties par uzlādētiem akumulatoriem mobilajiem telefoniem, datoriem un citām ikdienā izmantojamām viedierīcēm.
Elektrotīkla bojājumu gadījumā tos novērst ir gatavi vairāki simti elektromontieru visā Latvijā, pastiprinātā režīmā strādājot arī naktī.
Spēcīgā vēja laikā nav droši atrasties ārā, īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti vadi. Par šādām bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo "Sadales tīklam", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Ja īpašumā pazūd elektrība, pirmais solis ir pārbaudīt mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus ("korķus") – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu. Savukārt aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem.
Vēl nereģistrētos bojājumus un dabā pamanītos infrastruktūras defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapā, sadaļā "Pieteikt bojājumu". Konkrētajā rīkā, kas pieejams gan datorā, gan viedierīcēs, iespējams pievienot arī bojājuma vietas koordinātes, kas ļoti palīdz identificēt bojājuma vietu.
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Savukārt, kļūstot par liecinieku bojājumam, kas var apdraudēt dzīvību – piemēram, pārrauts, dzirksteļojošs vads, nedrīkst tuvoties notikuma vietai, bet nekavējoties jāzvana uz numuru 112 vai "Sadales tīkla" bezmaksas diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!
"Sadales tīkls" nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vēja pārvietošanās ceļam un situācijai vidējā sprieguma elektrotīklā. Konstatējot bojājumus, elektroapgāde ar IT sistēmu palīdzību iespēju robežās tiek atjaunota pa citām elektrolīnijām jau pirms bojājumu novēršanas. Tikmēr operatīvā darba brigādes nekavējoties sāk bojājumu vietu lokalizēšanu un tehniskos darbus infrastruktūras atjaunošanai. Sarežģītāku un plašu bojājumu situācijās to novēršana var aizņemt ilgāku laiku. Lai pēc iespējas ātrāk noteiktu bojājumu vietas, "Sadales tīkls" izmanto arī dronus – kvadrakopterus (ar četriem propelleriem). Tie palīdz operatīvi apsekot elektrolīnijas un novērtēt bojājumu apmēru, īpaši vietās, kur piekļuve ir apgrūtināta. Droni lido tikai elektrolīniju trasēs un to aizsargjoslās, bet to pilots vienmēr atrodas tuvumā, ir darba apģērbā un pēc pieprasījuma var uzrādīt darba apliecību.
Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klients ir norādījis savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, apmēram 20 minūšu laikā par atslēgumu adresē pienāks īsziņa vai e-pasts. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, "Sadales tīkls" aicina portālā www.e-st.lv norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
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Pasliktinātos laikapstākļos visvairāk apdraudētas ir neizolētas gaisvadu elektrolīnijas, kas veido 31 % no visa "Sadales tīkla" elektrotīkla. Operators pakāpeniski veic elektrolīniju modernizāciju, t.sk. to pārbūvi pazemes kabeļos un izolētos gaisvados, veidojot arvien drošāku tīklu. Sagaidāms, ka 2030. gadā izolētā elektrotīkla īpatsvars būs tuvu 80 % (zemsprieguma elektrotīklā pat 100 %). Tāpat uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem, krūmiem un zariem attīra gaisvadu elektrolīniju trases, tomēr spēcīgās vētrās elektrolīnijās var tikt iegāzti arī ārpus elektrolīniju trasēm augoši lielie koki.